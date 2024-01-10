永續零售領航！統一超商邀全球逾156家企業認捐年菜　助急難家庭、獨居長輩過好年

統一超商致力成為消費者心中的生活服務平台，於歲末年終之際，為協助公益團體擴大物資勸募，讓社會資源匱乏的兒童、家庭、街友、獨居長輩能安度好年，7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台邀請統一企業、統一超商好鄰居文教基金會、台灣三星電子、研華科技、宏亞食品、聯華食品、台灣百事、宏碁等逾全球156家合作夥伴捐助愛心雞湯給公益團體；於農曆年前更與台北市、新北市社會局共同發送暖心便當分享予街友；同時7-ELEVEN邀請民眾募集愛心年菜預購，整體愛心年菜、民生物資包與暖心便當募集，將幫助近3萬個社會資源匱乏的兒童、家庭、街友、獨居長輩寒冬送暖。

統一超商持續積極回應聯合國永續指標，身為連續5年入選道瓊永續指數（DJSI）的永續零售領航者，今年率零售業之先主動發起邀請全球合作夥伴加入寒冬送暖行列，全球逾156個合作夥伴熱情響應捐助民生物資與愛心年菜給屏東基督教醫院、一粒麥子基金會和苗栗幼安教養院，幫助超過5千個獨居長者、急難救助家庭及孩童溫暖過節，落實聯合國SDGs中SDG 2消除飢餓與SDG 17全球夥伴等永續發展目標。

不僅如此，更主動與台北市與新北市社會局合作，配合社會局年前關懷街友需求，於農曆年前號召統一超食代鮮食廠贊助逾3百份「極饗-豪華秘製雙拼便當」，透過統一超商綿密物流網絡與勝多、景圓、延埕、桂林等門市加盟主共同協力，配送至台北市、新北市社會局指定地點，讓街友在寒冬時節也能享用熱口噴香的美味便當，藉此善盡社會責任，落實7-ELEVEN為消費者心中的生活服務平台之理念。