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新生兒人數創新低 醫嘆催生力道未破2瓶頸

中央社／ 台北10日電

2023年新生兒13.5萬人再創新低，婦產科醫師黃建霈認為，政府近年大力推動催生策略，雖職場、托育環境改善，但低薪、高房價未解，預估龍年也難現催生紅利，讓出生率再探低谷。

內政部今天公布2023年人口統計數據，全年人口數2342萬442人，較2022年增15萬5802人，終止2020年來的人口負成長；全年新生兒13萬5571人，較2022年減少3415人，再創統計以來新低。

少子女化被視為國安問題，衛生福利部社會及家庭署署長簡慧娟今天告訴中央社記者，問題涉及面向多元，不能只靠育兒津貼解決，應該多管齊下改善整體經濟發展、職場、托育負擔產生的壓力，除了持續布建公共化或準公共化托育，今年起增加托育補助，減輕家外送托支出負擔。

被問到近年不斷推出的催生政策是否有成效。馬偕醫院婦產科主治醫師黃建霈認為，「已經反映在13萬5571名新生兒」，即使職場、托育環境改善，但以結果論而言，台灣不婚不育比例持續增加，推測可能與低薪高房價沒有被解決有關，建議台灣推出減稅等更有感的方案。

黃建霈表示，過去龍年出生率會增10%，預計今年不會攀升，甚至可能下降；少子女化不只是台灣獨有問題，歐美等先進國家平均補助每名新生兒300至400萬元，「我們只有1／10」，相信台灣提出每生1個孩子所得稅就降1級，或房貸利率減5%，生3個房貸就趨近於0，一定有助催生。

讓每個想要擁有孩子的人都有機會一圓求子夢，這也是近年不斷被提出有助於解決台灣少子女化問題的解方。國健署長吳昭軍說，台灣同婚通過後，同性伴侶是否也能擁有自己的孩子，甚至是單身女性及單身男性能否透過人工生殖求子，都需要透過人工生殖法修法。

吳昭軍表示，男同志伴侶、單身男性或無法懷孕的女性等求子，涉及代理孕母議題，牽涉家庭、女性生理自主權及兒童最佳權利等，目前已舉行13次會議，預計今年可能舉辦公聽會，國健署不反對，沒有特定立場，尊重社會共識。

托育 新生兒

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