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全球掀「零酒精1月」挑戰 近半台灣人不適合飲酒、暴飲者卻達百萬？

遠見／ 文‧吳季柔
近年歐美興起Dry January挑戰，也就是「零酒精1月」，以平衡「無酒不歡」造成的身體負擔。示意圖，圖片來源／Ingimage。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
近年歐美興起Dry January挑戰，也就是「零酒精1月」，以平衡「無酒不歡」造成的身體負擔。示意圖，圖片來源／Ingimage。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

近年歐美興起Dry January挑戰，也就是「零酒精1月」，以平衡「無酒不歡」造成的身體負擔。不只歐美，台灣百萬人也有暴飲問題，每年更有4500人死於不當飲酒。其實根據醫學研究，台灣人因這原因更沒有喝酒的「本錢」。此外根據實證，即便只響應「戒酒一個月」，對身體竟然已有許多好處。

跨年夜，隨著台北101七彩炫麗的煙火升空，眾人齊舉杯慶賀。結果，歡慶跨年後的信義區街道，往往不乏貪杯醉倒路邊的男女。

你想要這樣迎接新的一年嗎？

畢竟，即便你是酒國英雄，暴飲的後果，仍是迎接頭痛欲裂的新年首日。

從無酒不歡到「無酒1月」

爛醉後的頓悟，加上新年新希望的決心，歐美近年的「Dry January」挑戰，因此成功吸引大眾注意，並形成風潮。參加者需度過零酒精的1月，期望可稍微彌補12月暴飲造成的身體負擔。

Dry January挑戰，來自無酒不歡的英國。最初，2013年開始的這個活動，，是僅有4000人在「酒精改變英國」（Alcohol Change UK）網站登記參加。沒想到，2023年，登記挑戰人數已增加至17萬5000人。現在，戒酒挑戰風潮也吹向美國，《富比世》報導，國際數據庫CGA Strategy指出，2022年，有35％美國人參加Dry January挑戰，較2019年增加14％。

Dry January挑戰，來自無酒不歡的英國。取自X@AlcoholChangeUK
Dry January挑戰，來自無酒不歡的英國。取自X@AlcoholChangeUK

過量飲酒傷身並非新鮮事，世界衛生組織也早將「酒精使用障礙症」，列入影響全球的十大疾病之一。多數人參加Dry January，挑戰一個月滴酒不沾，正是為了改善健康，成效究竟如何？

戒酒一個月好處多，省錢更健康

《英國醫學期刊》（British Medical Journal）2018年刊登的研究指出。參加戒酒一個月後，血壓與膽固醇指數皆降低，也可減少糖尿病風險，血液中與癌症相關的蛋白質數值，也獲得改善。

至於挑戰者的親身體驗，Alcohol Change UK數據顯示，70％參與者睡眠改善、86％成功節省開銷，65％感受身體更健康。英國索塞克斯大學（University of Sussex）2019年研究也指出，58％的參與者體重減輕，54％膚況更佳。

羅格斯新澤西醫學院成癮精神病學博士穆尼爾（Aitzaz Munir）向《紐約時報》指出，戒酒的改善效果隔天開始顯現，如果沒有嚴重損傷，「只要一到兩個月，肝酵素（Liver Enzymes）就可回落至正常水準。」

不過，如果挑戰者重新在2月重回酒精懷抱，改善健康的效果便見仁見智了。不過，Dry January可降低身體對酒精的耐受性，也就是說，只需比戒酒前更少的量，就可達到微醺程度，對飲酒量控制仍有幫助。

近半台灣人有酒精不耐症，暴飲人口達百萬

說到酒精耐受度，亞洲人因基因遺傳，普遍較歐美不適合飲酒，其中又以台灣，最需注意酒精對身體的危害。

根據「台灣酒精不耐症衛教協會」數據，台灣高達45％人口，先天遺傳缺少可代謝酒精酵素「乙醛去氫酶」（ALDH2），比例全球最高，常見症狀為喝酒後容易臉紅，更嚴重一些的症狀，則是頭痛、宿醉。不僅如此，就算每天只喝一、二罐啤酒，或是一、二杯葡萄酒，罹患上呼吸道及消化道癌症的風險，也比沒有酒精不耐症的人，高出40倍。

衛福部國民健康署推估，全台飲酒人口達843萬，其中有暴飲情形者，高達100萬。據統計，台灣每年約4500人因飲酒不當死亡，更有超過四萬人因飲酒罹患疾病。尤其，隨著飲酒風氣年輕化，台灣第一家「戒酒與酒癮防治中心」，在2023年11月成立，希望增加民眾對酒精成癮的知識，避免憾事發生。

透過Dry January這個戒酒挑戰，或可提升大眾對自身飲酒習慣的認識。《紐約時報》指出，Dry January可助人思考飲酒對自身的影響，包括為何飲酒、酒精攝取量，有助於打破每日小酌的習慣，長期來看，對健康有不小助益。

新年才剛開始，如果想許下新年新志願，還得來及加入Dry January的行列。除了為農曆過年的大餐事先準備，也可對健康與酒精有更多了解，畢竟，小酌怡情，大飲就傷身了。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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（本文出自2024.01.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

酒精 台灣人 膽固醇 癌症 糖尿病 衛福部

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