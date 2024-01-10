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臺中購物節聲量連三年蟬聯全國第一 為什麼臺中這麼好買？

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：臺中購物節

文／楊千儀

哪個購物節最好買? 小本本記起來

全台灣8個縣市每年都會舉辦購物節，分別是臺中市、臺南市、花蓮縣、彰化縣、桃園市、嘉義市、嘉義縣及臺北市，各縣市政府不僅攜手許多店家祭出多樣優惠、舉辦特色活動，還有各式好禮抽不完！多重優惠折扣拿不完，只要在期限內登錄金額都有機會抽到現金或是獎品，在一種集體狂歡的氛圍下，只好跟荷包君說聲Sorry，要把錢錢變成喜歡的東西啦！

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出8縣市舉辦的購物節中，讓網友瘋狂討論的最好買第1名購物節就是「臺中購物節」，高達223,350筆網路聲量，遠超其他7個縣市，是第二名臺南市的20倍之多，推薦大家參與下次購物節前可以提前做好攻略，用最划算的方式買到最心儀的寶貝！讓我們來看看為什麼它能夠穩居聲量第一？

2023臺中購物節到底怎麼玩？

「2023臺中購物節」自112年10月26日至12月26日止，累積登錄金額高達328億元，為全臺第一破百億登錄金額的購物盛事！活動獎項超吸睛，不只有天天抽三千、週週抽十萬、月月抽百萬等現金獎項，還有隔週抽汽車、壓軸抽精品好宅，每突破一百億登錄金額，還會另外舉辦加碼抽，獎項總價值高達2億5千萬元！

為照顧小店家、攤商等基層經濟及平衡區域消費，活動辦法設計收據、限定十區區域消費五倍計及專屬抽。首個「月月抽百萬得主」就是住在龍井的陳小姐，早餐到龍井區超商買麵包，下班去大肚區買水餃當晚餐，加起來129元的消費，因位於指定區域消費直接放大五倍，同時滿5百元獲得一張摸彩券，成為花最少錢抽中百萬大獎的幸運兒。

image source：臺中購物節

為什麼臺中最好買、聲量穩居第一的5大關鍵

一、臺中振興經濟三部曲，各大慶典鋪陳到年底!

2023年臺中市政府推出振興經濟三部曲，第一部曲「台中消費5go力」，發放共30萬份的物調券，促進經濟同時提升在地市場、商圈、夜市的營業額，店家紛紛表示，「好久沒有看到這樣的人潮了」，商圈代表也說，「營業額真的有翻倍！」第二部曲為全國首創「臺中鍋烤節」，邀請全民來臺中享受火鍋、燒烤，並透過「十大火鍋燒烤店家票選」及「就是愛鍋烤徵件競賽」兩大活動，讓大家投出自己喜好的品牌，除了抽出鍋烤抵用券促二次消費，還送出各式好禮。第三部曲就是「2023臺中購物節」，朝著力挺庶民經濟、平衡偏鄉地區發展，結合抽獎與新活動辦法讓大家除了到百貨、餐廳消費外，還能深入台中各地旅遊、購物享優惠，讓人人到臺中就是愛購物！

二、活動APP下載量破235萬次，全民熱情爆棚

今年台中市府將台中購物節APP與市民數位服務的「台中e指通」合併，升級為「台中通暨購物節」APP，也讓原本就是e指通的會員可以直接升級帳號，參與購物節。購物節活動期間皆透過此APP辦理相關抽獎，日前累計下載次數更高達235萬次。此平台除享市民服務，如支付繳費與市政服務等功能，因應活動提供了簡易的操作介面，讓民眾可以輕鬆掃描消費發票/收據、接收中獎通知、輸入中獎資料、掌握兌獎進度及查看最新消息，提供一條龍的服務。

三、短影音行銷，購物熱潮擴散全台

前兩屆臺中購物節皆邀請知名藝人作為活動代言人，而今年市府調整作法，邀請在地頭家作為代言人，並由臺中市長盧秀燕作為引言人，介紹臺中23個商圈、市場及夜市，共同拍攝25支短影音，再透過各界的自營粉絲專頁進行宣傳。其中，針對在地商圈舉辦短影音宣傳競賽，邀請店家一起推廣自家或最喜愛的影片，最終以序位法推出名次，市府贈出「商圈券」作為獎勵，使各商圈辦理活動並回饋予民眾，結合市府與在地店家推動消費力。

四、魅力無法擋，外縣市民眾也支持臺中購物節

今年活動除了短影音在社群上發酵，也透過豐富獎項、現金最多的誘因，吸引眾多外縣市民眾來臺中消費抽獎，今年隔週抽好車共4台百萬汽車中，就有3台獎落外縣市，中獎超有感讓外縣市也瘋狂! 除此之外，今年度全台有8縣市都在舉辦購物節相關活動，而臺中購物節為網路討論度最高，在Facebook、Dcard等知名社群皆有討論聲量，活動期間更吸引不少前來觀光兼大買一番。

五、只有臺中購物節能超越臺中購物節！

今年臺中購物節著重在照顧小商小販、平衡區域經濟，根據台中市政府經濟發展局資料顯示，今年收據專屬消費及區域專屬消費皆明顯成長，區域專屬消費成長了2成，收據專屬消費更是比去年多了3倍。另外，活動辦法排除了房屋、土地的登錄類型，也將單筆登錄金額由前屆的30萬元下修至20萬元，讓中獎機會不會只集中在大額消費上。日前活動登錄金額衝破300億元佳績，不但突破個人成績單，更超越他縣市舉辦的購物節，可說是全國性知名購物盛事！

image source：臺中購物節

今年的臺中購物節讓民眾直呼天天抽超有感，抽獎期間搭配線上直播讓討論度攀升，有民眾表示，「APP超方便，直接掃描QR-code就登錄，還有中獎推播」、「今年十區有專屬抽跟五倍送，都要買貴鬆鬆的手機，開跑第一天就在十區的通訊行買下去，直接當抽獎券暴發戶」、「收據合作店家中獎機率那麼大，中三千立刻就回本」、「還有抽現金、汽車，還有房子！超有誠意！住台中真是太幸福了」。

2023臺中購物節將正式落幕，你知道明年該怎麼做了嗎？

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年11月01日至2023年12月20日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『臺中購物節』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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臺中 網路溫度計

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