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以前都老人在穿？New Balance翻紅5大原因曝光 年輕人都有一雙「327」

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source:示意圖／pexels

文／姜雅馨

外出挑選一雙合腳舒適、耐看百搭的鞋子，才能陪你上山下海、逛街久站不會腳痠，還能根據當天穿著進行搭配！近日有消費者發現路上大多數年輕人都在穿「1品牌運動鞋」，許多網友也贊同並歸納出該品牌成功行銷的重要原因，掀起眾人熱烈討論。

為何全民瘋New Balance？網友點出5原因：能見度越來越高

有名網友在PTT八卦版上以「全民都在穿New Balance是怎樣？」為題發文，指出路上30歲以下年輕人大概有7成以上都是穿New Balance的鞋子，若算上服飾，人數還會更多，令原po驚訝表示：「百貨公司裡，UA和New Balance在隔壁，UA半隻貓都沒有，New Balance擠爆，不敢相信！為什麼會這樣？」

對此，網友紛紛發表看法，有人指出New Balance成功關鍵在於找對代言人行銷成功，「IU明星光環太強了」、「我老婆IU的威力」、「因為知恩穿的好看」、「2002好穿再加上IU加持，一雙原價4,000賣到狂出其他色。99開頭的英美製本來就有人在穿，只是這幾年能見度越來越高」、「大谷都改代言NB了」；另外還有鄉民指出，New Balance最早都是長輩在穿，「以前庾澄慶在《超級星期天》常穿」、「以前都是阿公阿嬤在穿的」、「以前都老人在穿，韓星穿一下就變潮了」、「在韓國紅超久了，8年前就在穿990v3」、「年輕人都要買327吧」、「327掀起來的，那陣子真的太紅」。

也有人認為New Balance復古設計舒適好穿便宜百搭等特色，也是受歡迎原因，「大家覺得NB設計比較好看且多款，大部分是女生」、「設計感、潮、復古」、「好穿，復古款好看，價格公道合理」、「便宜好搭」、「鞋底很好穿啊，日本款式多又好看」、「基本款訓練鞋好穿，跑鞋也舒服」、「574才是王道，好看耐穿」、「不開玩笑，NB跑步和健走比較舒服」。

不少網友將New Balance得以在年輕族群流行歸功於IU代言。

▲不少網友將New Balance得以在年輕族群流行歸功於IU代言。

image source:翻攝FB／New Balance

不過，也有部分網友推薦其他品牌鞋子，「只穿Nike和愛迪達」、「女生愛，但男生還是都Nike或Addidas比較多吧」、「我都穿亞瑟士便宜一點」、「我窮，只穿無印良品的布鞋」、「以前是穿NB跑步，後來換Mizuno回不去了」。

New Balance在紅什麼？從關鍵字看消費者喜愛原因有哪些！

探究New Balane爆紅原因，其實要歸功於New Balance 574推出後紅遍大街小巷，當年創下年銷售一千萬雙紀錄，包含台灣藝人、哈林庾澄慶穿著鮮艷New Balance 574主持《超級星期天》引發熱烈討論，讓許多觀眾透過電視節目認識New Balance經典「N」標誌，日本漫畫或電影《頭文字D》主角藤原拓海也穿著New Balance 574，足以顯見New Balance在台日兩地的歡迎程度。

帶起台灣復古穿搭風潮，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看New Balance近一年熱門關鍵字，包含品牌、復古、設計、質感、配色、經典、材質、舒適、運動、搭配、簡約、時尚、潮流、流行、聯名、好看等，顯示該品牌在消費者心中的良好印象。

New Balance除了是許多消費者買鞋時的品牌首選，復古設計、質感配色、經典系列、材質舒適成為品牌優勢，不論是運動時著裝，還是外出時搭配，簡約卻不脫離時尚潮流，其中New Balance與三星GalaxyZFlip5聯名推出的手機背帶套組，與藍瓶咖啡、WTAPS聯名推出的運動鞋獲得不小關注，不少人對於New Balance留下好看、有興趣等評價。

「New Balance」近一年熱門關鍵字

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年01月08日至2024年01月07日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『New Balance』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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