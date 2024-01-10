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哪顆高麗菜更新鮮好吃？ 「三道AB題」看完就懂該怎麼挑

聯合新聞網／ 綜合報導
想挑選新鮮美味的高麗菜有訣竅。圖片來源／ingimage
想挑選新鮮美味的高麗菜有訣竅。圖片來源／ingimage

高麗菜是常見的蔬菜，儘管許多高麗菜看起來都差不多，但如何能挑出更新鮮、美味的高麗菜，可是有許多訣竅。日本網站「あたらしい日日」近來就透過三個問答，講解若要挑選適合的高麗菜，可以從哪些地方進行觀察。

問題一：圖中的兩顆高麗菜，哪一顆口感較好？

圖擷自あたらしい日日
圖擷自あたらしい日日

答案：B高麗菜

儘管兩顆看起來差不多，A高麗菜應該也味道不錯。然而B高麗菜之所以勝出，原因在於「菜梗」的部分比例較小。如果菜梗的部分太大，代表營養都被梗吸收，菜葉分到的營養較少。因此在挑選時，不妨選擇菜梗在三分之一左右，盡量避免菜梗超過二分之一的高麗菜。

問題二：圖中的高麗菜，哪一顆比較新鮮？

圖擷自あたらしい日日
圖擷自あたらしい日日

答案：A高麗菜

一般新鮮高麗菜在切開時，斷面本來是黃色的。反而是經過一段時間後，才會慢慢變成綠色。圖中的兩顆高麗菜其實是同一顆，A高麗菜在光線明亮的屋內放置一天後，就變成了B高麗菜的樣子。除了顏色上比較偏綠，這樣的高麗菜吃起來，也比新鮮的高麗菜還要硬一點。

問題三：圖中的兩顆高麗菜，哪一顆口感較好？

圖擷自あたらしい日日
圖擷自あたらしい日日

答案：A高麗菜

體積差不多的高麗菜，菜葉的密度越高，吃起來也越甜。因此平常挑選時，可以拿起來感受一下重量，挑選比較重的高麗菜吃。不過高麗菜隨季節不同，會產生一些差異。如果是春季產的高麗菜，反而應該挑選比較輕的，吃起來會比較嫩而美味。

日本 高麗菜

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