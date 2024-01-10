哪顆高麗菜更新鮮好吃？ 「三道AB題」看完就懂該怎麼挑

高麗菜是常見的蔬菜，儘管許多高麗菜看起來都差不多，但如何能挑出更新鮮、美味的高麗菜，可是有許多訣竅。日本網站「あたらしい日日」近來就透過三個問答，講解若要挑選適合的高麗菜，可以從哪些地方進行觀察。

問題一：圖中的兩顆高麗菜，哪一顆口感較好？

圖擷自あたらしい日日

答案：B高麗菜 儘管兩顆看起來差不多，A高麗菜應該也味道不錯。然而B高麗菜之所以勝出，原因在於「菜梗」的部分比例較小。如果菜梗的部分太大，代表營養都被梗吸收，菜葉分到的營養較少。因此在挑選時，不妨選擇菜梗在三分之一左右，盡量避免菜梗超過二分之一的高麗菜。

問題二：圖中的高麗菜，哪一顆比較新鮮？

圖擷自あたらしい日日

答案：A高麗菜 一般新鮮高麗菜在切開時，斷面本來是黃色的。反而是經過一段時間後，才會慢慢變成綠色。圖中的兩顆高麗菜其實是同一顆，A高麗菜在光線明亮的屋內放置一天後，就變成了B高麗菜的樣子。除了顏色上比較偏綠，這樣的高麗菜吃起來，也比新鮮的高麗菜還要硬一點。

問題三：圖中的兩顆高麗菜，哪一顆口感較好？

圖擷自あたらしい日日