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國道客運運價調漲被退回 短途路線擬首規畫「差別運價」

國道客運運價調漲被退回 短途路線擬首規畫差別運價

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
受缺工、物價上漲、客運量下滑影響，中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會去年10月提報公路局調漲運價，方案近期被退回。本報資料照
受缺工、物價上漲、客運量下滑影響，中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會去年10月提報公路局調漲運價，方案近期被退回。本報資料照

受缺工、物價上漲、客運量下滑影響，不少國道客運疫後減班、停駛，中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會去年10月提報公路局調漲運價，據了解，近期已被退回重新調整，除檢討中長途路線調幅，也研議首次針對短程通勤路線提出尖峰、離峰或去程、回程等差別運價，以符合載客成本。

國道客運運價2006年至今都未調漲，但客運業營運環境每況愈下，國道客運自2019年184條路線，到去年10月僅剩168條路線，多數短途通勤通學路線票價已達公路局核定上限，隨著場站、人力等各項成本增加，加上疫後客運量下滑，業者營運虧損嚴重。

中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會檢討國道客運18項成本，去年10月提報公路局調漲運價，其中，短途路線約漲3成；中長途路線的三排椅約漲3成，四排椅約漲18%至19%，但此方案近期已被公路局退回重新調整。

中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會秘書長謝界田表示，主管機關認為，中長途路線有高鐵、台鐵替代性，且國道塞車搭客運有較多不確定性，擔心調幅太高會引發消費者反彈，認為有必要重新檢討調幅；但站在業者立場，調漲一定幅度的運價在現行營運環境有必要性，希望以政府補貼票價差額的方式協助。

另外，謝界田也說，過去像是9026基隆-南港、1573基隆火車站－捷運劍南路站等短途通勤為主的路線，多會有尖峰時段去程搭乘人次爆滿，回程或離峰時間沒人搭的狀況，或是同一路線從學校發車跟從社區發車的搭乘人次差異大，希望針對這些有嚴重落差的路線訂定差別運價。

他指出，若是最終確定採差別運價，將是首次在同一路線有不同運價的狀況，但是否轉嫁至消費者，同樣得看政府是否採補貼票價差額方式，預計這兩天會找業者共同討論，再將方案重新提至公路局審議。

公路局表示，待收到業者重新提報方案會再審議，並送公路客運審議委員會，最後提報交通部。至於是否採補貼票價差額方式仍待研議。

國道客運 調漲 票價

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