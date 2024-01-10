快訊

LINE免費貼圖3款來了！「醜白兔」秀龍年吉祥話 沉迷Shopping就用它

99%的人都忽略！律師曝車禍「可求償這一項」 網：又長知識了

國道客運運價調漲被退回 短途路線擬首規畫「差別運價」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

X戰警亞當坎圖闌尾癌逝 醫：5大症狀要留意

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
42歲墨西哥男星亞當坎圖，8日因闌尾癌去世。圖／取自IG：adancanto
42歲墨西哥男星亞當坎圖，8日因闌尾癌去世。圖／取自IG：adancanto

曾在「X戰警：未來昔日」演出「太陽黑子」的42歲墨西哥男星亞當坎圖，8日因闌尾癌去世。胃腸肝膽科醫師指出，闌尾癌屬於大腸癌的一種，占比小於5%，如果曾有過急性闌尾炎，會增加罹癌風險，有時連單純糞便潛血檢查都不一定找得到，早期症狀包括疼痛、體重減輕、右下腹摸到莫名腫塊、糞便潛血陽性或莫名出現貧血等。

新北市立土城醫院副院長、胃腸肝膽科教授級主治醫師蘇銘堯說，闌尾癌屬於大腸癌的一部分，如果發生過急性闌尾炎，卻沒有經過手術或藥物治療，後續罹癌風險也會增加，因為癌症發生大多就跟炎症相關，不過闌尾炎發生比例不太高，在大腸癌總發生率中小於5%。

要發現闌尾癌的病灶，有時要靠電腦斷層、核磁共振或大腸鏡，蘇銘堯說，如果位於闌尾開口處，可透過糞便潛血找到，但如果腫瘤不是往盲腸方向長，就不一定找得，平常沒有急性闌尾炎症狀，也很難被發現，因為右下腹悶痛，有時不像急性闌尾炎會痛到要開刀。

闌尾癌的存活率和期別仍有關係，蘇銘堯說，第一期患者只要開刀切除就能根治，第二期開始會有些往外長或變成淋巴結的可能，存活率會從90%左右下降至70%，第三期則會低到50%以下，第四期則更低。

蘇銘堯表示，闌尾癌早期症狀除了疼痛以外，還可能有體重減輕、右下腹摸到莫名腫塊、糞便潛血陽性，或莫名出現貧血等，生活上則提醒民眾，盡可能避開抽菸、喝酒、吃紅肉及醃漬品等癌症風險因子；男女性的發生率則無明顯差異。

風險 大腸癌 癌症 罹癌 腫瘤 X戰警

延伸閱讀

「X戰警」帥氣男星驚傳癌逝 公司證實「永遠懷念他」

拖鞋黏一根「起司奇多」以為兒子惡作劇 人夫一見真面目驚呼：從來沒看過

《電馭叛客2077》2.1更新約會功能讓人著迷 照鏡子還能打「股」玩家愛死

周杰倫「重大喜訊」官宣！新合作粉絲樂壞

相關新聞

國道客運運價調漲被退回 短途路線擬首規畫差別運價

受缺工、物價上漲、客運量下滑影響，不少國道客運疫後減班、停駛，中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會去年10月提報公...

真的發生空襲該怎麼辦 務必回想萬安演習4避難作為

國防部昨天下午發布國家級警報，簡訊寫「請民眾注意安全」，但該怎麼做？壯闊台灣聯盟理事長吳怡農也質疑「希望民眾做什麼？」萬...

強烈大陸冷氣團報到 16縣市低溫特報兩大寒冷時段出爐

今天強烈大陸冷氣團南下，入夜後天氣轉冷，中央氣象署發布16縣市低溫特報，其中在今晚至明晨、周四晚至周五晨兩個時間點，台南...

以前都老人在穿？New Balance翻紅5大原因曝光 年輕人都有一雙「327」

外出挑選一雙合腳舒適、耐看百搭的鞋子，才能陪你上山下海、逛街久站不會腳痠，還能根據當天穿著進行搭配！近日有消費者發現路上大多數年輕人都在穿「1品牌運動鞋」，許多網友也贊同並歸納出該品牌成功行銷的重要原因，掀起眾人熱烈討論。

臺中購物節聲量連三年蟬聯全國第一 為什麼臺中這麼好買？

全台灣8個縣市每年都會舉辦購物節，分別是臺中市、臺南市、花蓮縣、彰化縣、桃園市、嘉義市、嘉義縣及臺北市，各縣市政府不僅攜手許多店家祭出多樣優惠、舉辦特色活動，還有各式好禮抽不完！

有12條命你會怎麼過？2024最頂韓劇《死期將至》探討死亡 網推：2024第一部神劇

「貓有9條命，如果你有12條命，你會怎麼過？」死亡究竟是救贖還是懲罰？年末開播的奇幻懸疑驚悚影集《死期將至》迎來大結局，可說是近期話題度最高的韓劇之一，改編自韓國網漫《我死了又死》，找來徐仁國、朴素淡、崔始源、李到晛、高允貞等眾多大咖演員出演，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。