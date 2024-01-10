X戰警亞當坎圖闌尾癌逝 醫：5大症狀要留意

曾在「X戰警：未來昔日」演出「太陽黑子」的42歲墨西哥男星亞當坎圖，8日因闌尾癌去世。胃腸肝膽科醫師指出，闌尾癌屬於大腸癌的一種，占比小於5%，如果曾有過急性闌尾炎，會增加罹癌風險，有時連單純糞便潛血檢查都不一定找得到，早期症狀包括疼痛、體重減輕、右下腹摸到莫名腫塊、糞便潛血陽性或莫名出現貧血等。

新北市立土城醫院副院長、胃腸肝膽科教授級主治醫師蘇銘堯說，闌尾癌屬於大腸癌的一部分，如果發生過急性闌尾炎，卻沒有經過手術或藥物治療，後續罹癌風險也會增加，因為癌症發生大多就跟炎症相關，不過闌尾炎發生比例不太高，在大腸癌總發生率中小於5%。

要發現闌尾癌的病灶，有時要靠電腦斷層、核磁共振或大腸鏡，蘇銘堯說，如果位於闌尾開口處，可透過糞便潛血找到，但如果腫瘤不是往盲腸方向長，就不一定找得，平常沒有急性闌尾炎症狀，也很難被發現，因為右下腹悶痛，有時不像急性闌尾炎會痛到要開刀。

闌尾癌的存活率和期別仍有關係，蘇銘堯說，第一期患者只要開刀切除就能根治，第二期開始會有些往外長或變成淋巴結的可能，存活率會從90%左右下降至70%，第三期則會低到50%以下，第四期則更低。

蘇銘堯表示，闌尾癌早期症狀除了疼痛以外，還可能有體重減輕、右下腹摸到莫名腫塊、糞便潛血陽性，或莫名出現貧血等，生活上則提醒民眾，盡可能避開抽菸、喝酒、吃紅肉及醃漬品等癌症風險因子；男女性的發生率則無明顯差異。