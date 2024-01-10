愛特淚人工淚液缺貨 食藥署：預計4月初大量供貨

2022年用量234萬瓶的人工淚液藥品「淚然點眼液」，去年11月起退出健保給付，改以自費銷售，藥師沈采穎表示，淚然退出健保，改開愛特淚健保價更貴，且造成愛特淚大缺貨，衛福部食藥署副署長陳惠芳說，廠商預計今年4月初恢復供應，民眾可選擇五福滴視點眼液或明漾人工淚液點眼液替代；健保署表示，目前健保給付紓解眼睛乾澀相關適應症的藥品總計有17項。

沈采穎昨天在臉書發文指出，「愛特淚人工淚液大缺貨！大家知道是健保署造成的嗎！」並在留言處提到，「淚然退出健保，改開愛特淚健保價更貴，有省到健保費嗎？」陳惠芳今天在食藥署例行記者會上表示，去年1月13日接獲業者通報，因藥品包材供應不足、原料短缺等因素，持續無法足量供應，10月進口7個月的用量填補缺口，11月則有另一個品項人工淚液退出健保市場，並預計今年4月初會有一批大量供貨。

陳惠芳指出，愛特淚點眼液，為健保給付的含羥丙甲纖維素Hyroxypropy Methylcellulose （HPMC）人工淚液，用於暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感。

食藥署藥品組簡任技正楊博文說，在另一廠牌退出健保市場前，「愛特淚」每月健保用量約4萬瓶，但無法估計目前的缺口，業者預計在今年4月再輸入一批藥品，短缺期間，民眾可選擇可以同成分、同劑型、不同含量藥品替代，替代藥品包括有健保給付的五福滴視點眼液，或自費的明漾人工淚液點眼液，民眾如有用藥需求，也可至藥局購買屬指示藥品的人工淚液。

衛福部健保署則提出2點回應指出，愛特淚為用於紓解眼睛乾澀的指示藥品，目前健保給付紓解眼睛乾澀相關適應症之藥品總計有17項，其中有1項為與愛特淚相同成分及劑型的藥品，醫師可依病情處方同療效其他替代藥品，目前進口或國產的人工淚水品項齊全，需使用人工淚液的民眾仍能獲得同療效藥品之健保權益保障。

關於淚然點眼液退出健保市場一事，健保署指出，淚然點眼液屬於指示用藥，健保署多次與廠商面對面溝通協商，惟廠商表示欲調整營運策略，以純自費模式供應。後續經過2次藥物共擬會議討論，與會的醫界、藥界代表、及被保險人及雇主代表等皆有共識，認為淚然點眼液係指示藥品，且非不可替代，應回歸指示用藥市場。健保署依照健保法規定，不再給付淚然點眼液，這也是藥師公會長期的主張。