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2024高雄春天藝術節搶票快 早鳥優惠75折首波16日開賣

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
《窯想思》索拉舞蹈空間舞團。圖／高雄市文化局提供
《窯想思》索拉舞蹈空間舞團。圖／高雄市文化局提供

2024「高雄春天藝術節KSAF」將從二月底至七月中，推出音樂、電影、舞蹈、小劇場、歌仔戲、豫劇、親子、能劇、皮影戲、歌劇等多元類型節目。早鳥優惠七五折，首波1月16日開賣，民眾搶票要快，看好節目選好位享折扣。

高雄市政府文化局長王文翠表示，春藝一路走來邁進第15年，感謝每位真摯的觀眾參與，完整了過去14年豐盛的演出節目，共創許多有笑有淚、喜悲交織的難忘時光。2024高雄藝術節天藝術節，2月25日有紀念緬懷、祈望愛與和平的「出日頭」二二八草地音樂會；經典不朽的全版電影3月2、3日《超人》，3月9、10日《回到未來》草地音樂會，搭配高雄市交響樂團現場演奏。

高市交邀請首度來台曾獲帕格尼尼首獎的義大利小提琴家朱塞佩‧吉博尼Giuseppe Gibboni《浮士德狂響》、世界鋼琴大賽三冠王的烏克蘭鋼琴家亞歷山大‧伽佛利佑克Alexander Gavrylyuk《王者榮耀》、與自製旗艦歌劇《托斯卡》卡司陣容堅強。還有兩齣樂團精心製作的親子音樂會《超人媽媽》、《小太陽》，提供孩子們歡樂滿滿的音樂篇章。

日本能劇《媽祖》今年5月18、19日再回到高雄正式演出；四月邀請巴西盧米亞托光影劇團出演《海洋的美麗傳說》將傳說與當代皮影戲結合，以沉浸式的劇場光影表現讓觀眾更認識地球萬象的神秘風華。響座劇場與永興樂皮影劇團將台灣皮影戲發展之路如實呈現的「光之路」，邀請大家來探究台灣皮影戲最輝煌的時代與記憶。

春藝「小劇場」四個團隊、四齣節目，都在駁二正港小劇場演出；夏天在大東文化藝術中心安排「歌仔戲」及「豫劇」；還有不斷打破場域極限的「環境舞蹈」，舞蹈家們選擇在逍遙園、中都唐榮磚窯廠與打狗英國領事館官邸，以新編舞蹈融入地景。

文化局表示，各節目多有規劃青年席「成年禮金」專屬優惠，歡迎符合資格的青年們購票時多加利用。更多資訊與購票可上春藝官網https://ksaf.khcc.gov.tw/查詢。

《憶想1879》希舞集聚舞蹈劇場。圖／高雄市文化局提供
《憶想1879》希舞集聚舞蹈劇場。圖／高雄市文化局提供
海洋的美麗傳說-巴西盧米亞托光影劇團。圖／高雄市文化局提供
海洋的美麗傳說-巴西盧米亞托光影劇團。圖／高雄市文化局提供
傳奇大曲-小提琴家呂思清。圖／高雄市文化局提供
傳奇大曲-小提琴家呂思清。圖／高雄市文化局提供

劇場 音樂會 藝術節 交響樂團

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