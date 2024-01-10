台鐵春節西部幹線部分仍有座位 東線實名制11日起開賣
春節疏運將至，台鐵公司今凌晨起，開放西部幹線對號列車訂票，截至今上午8時，總計完成8萬8475筆、14萬8020張訂票；目前部分時段車次仍有座位。另外，2月7日至8日、2月13日至14日東線8班實名制列車，於1月11日0時起開放訂票。
台鐵公司指出，今凌晨起開放訂位後，第1分鐘完成4萬5776張訂票；前4分鐘完成5萬8997張訂票；前10分鐘完成7萬1112張訂票；截至今日上午8時，總計完成8萬8475筆、14萬8020張訂票。
至於車票預訂概況，台鐵公司表示，截至今日上午9時，台北往高雄方向，2月7日中午12時後，長途自強號部分車次仍有空位，其餘中短途區間仍有座位；2月8日下午5時後，長途自強號部分車次仍有空位，其餘中短途區間仍有座位。
高雄往台北方向方面，2月13日上午10時後，長途自強號部分車次仍有空位，其餘中短途仍有座位；2月14日，長途自強號部分車次仍有空位，其餘中短途仍有座位。
此外，台北往花蓮、台東方向，2月7至8日長途自強號部分車次仍有空位，其餘中短途區間仍有座位。台東、花蓮往台北方向，2月13、14日長途自強號部分車次仍有空位，其餘中短途區間仍有座位。其餘日期、車次亦尚有座位。
另外，2月7日至8日、2月13日至14日東線8班實名制列車，將於1月11日零時起，開放2022年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣現住人口，以及國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者的配偶與直系血親1親等國民訂票。
台鐵公司提醒，完成訂票後，務必於2日內（含訂票當日）至各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通App付款購票。
台鐵公司表示，逾期未取車票，1月12日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退換票，可查閱台鐵公司訂票網頁剩餘座位查詢功能。
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