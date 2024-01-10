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可以喝的紅包！金高春節特仕版「緞金龍」開放超商預購

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
黑松公司再次攜手金門酒廠推出「可以喝的紅包酒」酒款「緞金龍2024新春特仕金」。圖／黑松提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
黑松公司再次攜手金門酒廠推出「可以喝的紅包酒」酒款「緞金龍2024新春特仕金」。圖／黑松提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

熱愛金門高粱的老饕對於「黑金龍」、「白金龍」都相當熟悉，迎接2024金龍年到來，黑松與金門酒廠再度聯手推出「可以喝的紅包酒」——「緞金龍2024新春特仕金」，以招財金再加上「恭喜發財」丹紅大字，成為集結龍年所有強運的「可以喝的紅包」。新酒款即日起於全台7-ELEVEN、全家便利商店開放預購；1月11日 起全台各地區酒類專賣店陸續開賣；1月12日 起金酒公司在台指定直營門市（台北、桃園、台中、高雄店）可洽詢購買，建議售價700元（實際價格、庫存及販售方式，依各通路為準）。

醇順的「緞金龍2024新春特仕金」象徵著新的一年運勢、財氣都能順著走大運的祝福寓意。圖／黑松提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
醇順的「緞金龍2024新春特仕金」象徵著新的一年運勢、財氣都能順著走大運的祝福寓意。圖／黑松提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

去（2023）年金門酒廠推出首款新春喜氣紅瓶包裝的「可以喝的紅包酒」——「緞金龍新春特仕版」廣獲口碑好評，甫開賣便銷售一空；今年在消費者的熱烈敲碗下，延續「可以喝的紅包」概念，推出限定招財金瓶的「緞金龍2024新春特仕金」。外型以金色質感霧面烤漆，加上丹紅顯眼的「恭喜發財」四字，如同具春節喜慶好寓意的正紅色與帶財金的「雙色紅包」，絕對是新春最體面又應景的贈禮首選。

今年全新緞金龍新春特仕酒款2024年限定金瓶（右）與2023年已發行的紅瓶（左）喜慶帶財。圖／黑松提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
今年全新緞金龍新春特仕酒款2024年限定金瓶（右）與2023年已發行的紅瓶（左）喜慶帶財。圖／黑松提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在酒體方面，「緞金龍2024新春特仕金」經過釀酒師的巧手調和，完美分布的酯花能夠快速包覆味蕾，入口瞬間感受綿甜清新的花果香於味蕾綻放，入喉絲滑醇順，俗話說「順口酒氣添財氣」，一口飲下醇順的「緞金龍2024新春特仕金」，更象徵「口順、人順、財更順」，運勢旺整年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

紅包 金門 春節

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