強烈大陸冷氣團報到 16縣市低溫特報兩大寒冷時段出爐

今天強烈大陸冷氣團南下，入夜後天氣轉冷，中央氣象署發布16縣市低溫特報，其中在今晚至明晨、周四晚至周五晨兩個時間點，台南以北、宜蘭花蓮、金門馬祖有10度左右低溫，局部地區可能跌破10度；其他地區12至15度。周四起轉乾冷，至周日期間大致晴朗穩定，僅東半部零星降雨。

中央氣象署上午發布低溫特報，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，周三至周五，早晚天氣寒冷，易有局部10度以下氣溫發生。此外，今天傍晚至明天上午，台南以北、東北部及東部地區，有局部10度以下氣溫發生機率。

中央氣象署預報員劉宇其表示，今天迎風面地區雖有降雨情況，但整體雨量逐漸轉緩，預估入夜後停歇；中南部則維持晴朗穩定。

周四起天氣轉乾冷，至周日期間，天氣大致晴朗穩定，不過東半部仍有零星降雨狀況。下周一另波東北季風報到，天氣明顯轉變，屆時北部、東半部有降雨情況。

劉宇其提醒，天氣雖趨於穩定，但溫度將轉冷。今天白天，北部、宜蘭16至17度，其他地區20度，下半天起溫度漸降。

他表示，這波強烈大陸冷氣團，預計影響至周四；周五清晨因輻射冷卻影響，仍會出現10度以下低溫。周五白天起，冷空氣減弱，各地氣溫回升，直到下周一東北季風南下，北部才再轉涼。 未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供 未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供 低溫提醒。圖／中央氣象署提供