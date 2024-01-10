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新竹男劇烈肚子痛 竟然是主動脈剝離 醫師三大提醒

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
李俊毅指出，主動脈剝離會引起肚痛，主要原因是胸和腹的主動脈剝離。圖／中醫大新竹附醫提供
李俊毅指出，主動脈剝離會引起肚痛，主要原因是胸和腹的主動脈剝離。圖／中醫大新竹附醫提供

新竹一位43歲的男性病患，因為肚子不舒服，逐漸變成劇烈背後疼痛，求診中國醫藥大學新竹附設醫院急診，經過電腦斷層檢查後，心臟外科醫師李俊毅診斷為急性主動脈剝離，破裂的位置從升主動脈、主動脈弓、降主動脈一路往腹主動脈剝離下去，同時，肝臟及右邊的腎臟，呈現缺血的狀態，經過緊急手術治療，並且置放主動脈支架，目前已經順利出院，恢復正常生活。

李俊毅指出，主動脈剝離會引起肚痛，主要原因是胸和腹的主動脈剝離，血管裂開的時候，肝臟和腎臟的血流變差，無法達到器官，引起腹痛，而主動脈靠近背部，如果剝離也會影響到脊椎引起背痛。

李俊毅表示，主動脈的結構分為內、中、外層，內壁要保持平滑具彈性，承受血液流動撞擊的壓力，主動脈剝離主要風險因子包含高血壓、高血糖、高血脂、長期抽菸、酗酒、生活壓力等，造成血管內膜產生動脈硬化，血管壁失去彈性而變得脆弱，成為主動脈及所有心血管病變的主要原因。

預防主動脈剝離，情緒控制是非常重要，平和的情緒，適度的排解心理壓力，可以讓血壓維持在一個比較穩定的狀態，不會高低起伏，不會因為一時的情緒失控造成血壓瞬間劇烈升高。其次，高油與高鹽的飲食，會引起長期的高血壓，因此，要定期的量測血壓，一旦有出現持續性血壓高(收縮壓大於130毫米汞柱)時，立即就醫接受檢查及藥物控制，且遵守醫囑調整飲食，讓血壓能穩定地維持在正常範圍。

每日適度的運動，不但可以促進身體的血流順暢及提高代謝率，對於維持正常血壓是非常重要的。當然，在氣溫變化較大的天氣，保暖就非常重要，穿著適度的衣物，避免讓身體暴露在溫差較大的環境中，能夠減少周邊血管因為冷造成急速收縮，導致血壓急速升高。

經過緊急手術治療，並且置放主動脈支架，目前患者已經順利出院，恢復正常生活。圖／中醫大新竹附醫提供
經過緊急手術治療，並且置放主動脈支架，目前患者已經順利出院，恢復正常生活。圖／中醫大新竹附醫提供

主動脈剝離 腹痛

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