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選前釋利多？ 衛福部提前發放社福津貼額度調升7.34%

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部隨物價指數調升社福津貼，調幅在新台幣150元至1248元之間。圖／衛福部社家署提供
衛福部隨物價指數調升社福津貼，調幅在新台幣150元至1248元之間。圖／衛福部社家署提供

選舉黃金周，衛福部又釋利多，提前發放社福津貼。衛福部社家署今天表示，除國民年金外的社福津貼，與過去月底發放不同，已於今日匯入民眾帳戶，以7%為調增基準發放，2月起將調整為依照依物價指數（CPI）每4年調整計算出的7.34%，並補足一月分差額，調幅在新台幣150元至1248元之間，預估250萬人次受惠，以國民年金人口160萬人最多。

政府自101年起建立社福津貼及國民年金給付調整機制，明定每4 年參照消費者物價指數（CPI）成長率，調整各項主要社福津貼及國民年金給付額度，行政院曾於去年9 月14日宣布，113年社福津貼及國民年金依法參照112年較108年CPI成長率暫估為7%調整給付額度，並於本月5日公布112年CPI為105.52，較108年的98.30成長7.34%。

社家署副署長周道君表示，為使民眾「及早領取」各項津貼給付穩定生活，今年起除國民年金給付外，其它6項社會福利津貼，包括低收入戶家庭生活補助、兒童生活補助、就學生活補助，以及弱勢兒少生活補助、身障生活補助、中低收入老人收活津貼，發放時間調整至當月10日前入帳。

周道君說，因社福津貼發放行政作業是由地方政府進行，過去常有縣市不同調的情況，社福資格與戶籍連動，若民眾有遷居情況，恐會連何時拿到何種津貼都不清楚，故隨本次CPI調整，一併要求縣市統一發放時間，並調整行政作業、財務調度等流程，相關調整已醞釀至少半年時間。

周道君說，為利津貼即時入帳，已請各縣市政府1月份以CPI成長率7%為調增基準發放，並於今日前入帳。2月份起將依調增後之CPI 成長率 7.34%核發金額，同時補足1月份核發之差額。國民年金則維持依法於次月底前核發，即2月底核發依CPI成長率7.34%調增之1月份年金。

各項社會福利津貼及國民年金給付調增情形，依據地區、對象、補助項目及款別不同，調增金額在新台幣150元至1248元不等，對於此次調整，民眾如有不清楚之處，可向戶籍所在地之直轄市及縣市政府社會局處洽詢，也可以手機或市內電話撥打衛福部1957免付費福利諮詢專線，有專人為您服務。

國民年金 CPI 成長率 衛福部

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