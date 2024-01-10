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北捷文湖線走走停停 竟是「牠」觸碰障礙物警訊

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北捷運文湖線今早因鴿子觸碰警訊影響列車行駛。示意圖。本報資料照片
台北捷運文湖線今早因鴿子觸碰警訊影響列車行駛。示意圖。本報資料照片

文湖線又出包？有民眾今天8時許上班尖峰搭文湖線時，列車走走停停，就有網友在上午PTT發文詢問，是否文湖線走走停停，還說剛廣播大湖公園往內湖方向有報警訊息，暫停了一下，現繼續走到一半又停了一下。

有搭乘文湖線的網友表示，車上廣播說是大湖公園往內湖方向發生列車「暴走」，不清楚台北捷運要處理什麼事情。

想不到貼文一出，引發許多網友留言，就有人說自己也被卡在路上。不過也有網友呼應昨天國家級警報，留言酸「閃飛彈？」、 「中國介選？」等。

北捷運表示，今8時4分許，文湖線大湖公園站往內湖站方向，一部列車障礙物警訊作動站間停車，確認為鴿子碰觸，列車自趨安全保護啟動，處理時間約2分鐘，目前營運正常。處理期間加強廣播，彈性調整班距因應。

文湖線 內湖 捷運 北捷 鴿子

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