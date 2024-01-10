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午後轉乾 吳德榮：冷氣團影響 今愈晚愈冷 明探8度低溫

冷氣團南下！入夜各地有感降溫 至少冷到周五晨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團正逐漸南下，氣溫也將隨時間持續下滑，預估北部白天高溫只有17度左右，中南部仍可達21度以上。本報資料照片
大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團正逐漸南下，氣溫也將隨時間持續下滑，預估北部白天高溫只有17度左右，中南部仍可達21度以上。本報資料照片

大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團正逐漸南下，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨機會，預估下半天到傍晚乾冷空氣逐漸移入，北部降雨會停止轉多雲到晴天氣，東半部地區會稍晚一些，可能要晚間到凌晨天氣才會逐漸轉好。中南部地區則不受影響，預估全天都是晴到多雲天氣。

他說，天氣逐漸轉好的過程要留意可能會伴隨著境外汙染移入，今天各地的空品都有轉差趨勢，敏感族群要多留意。

另外，溫度部分，歐宗學表示，氣溫也將隨時間持續下滑，預估北部白天高溫只有17度左右，中南部仍可達21度以上。夜間至明晨受到冷空氣搭配輻射冷卻影響，各地都會有感降溫，北部市區低溫11-12度，空曠郊區有10度或以下低溫發生機會，相似的低溫也可能出現在中南部內陸郊區、花東縱谷地區。

明天冷氣團持續影響，環境偏乾穩定，各地都是晴到多雲天氣，歐宗學表示，白天時在陽光底下相對的氣溫感受沒那麼冷，但入夜以後到周五清晨又會有相似的低溫發生機會，日夜氣溫變化會相當明顯，尤其中南部地區高溫仍可達20度以上，相對的溫差也會大上許多，別忘了適時調整穿著。

歐宗學表示，周五冷氣團減弱，水氣依然偏少，各地仍可維持晴到多雲天氣，白天高溫會再往上攀升，仍有明顯的日夜溫差。

周末期間大致是偏東至東南風環境，還沒有明顯的天氣系統接近帶來水氣，只有迎風面的東半部地區有局部稍多雲量及零星短暫雨機會。早晚氣溫仍偏涼冷、日間相對溫暖，有明顯的日夜溫差。

下一波天氣變化預估在下周一，歐宗學表示，會有新一波東北季風南下，屆時北部、東半部地區又會轉為陰雨天氣，而在這波冷氣團過後，暫時還沒有看到新一波強冷空氣接近的趨勢，下周三東北季風減弱以後可能會相對比較溫暖一些。

冷氣團 低溫

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