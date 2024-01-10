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免疫治療合併化療 癌患新生機

聯合報／ 記者周佩怡／台北報導

繼手術、放、化療與標靶藥物，免疫治療成為第五種抗癌方式，其最大的不同是，利用人體本身的免疫功能來攻擊、殺死癌細胞，目前常聽到的CAR-T細胞治療、免疫檢查點抑制劑（簡稱免疫藥物）等皆屬於免疫治療，專門對付難治型癌症，合併化療使用效果更好，成為癌患新的一線生機。

人體免疫系統中的Ｔ細胞，自帶煞車系統，避免過度活化反而危害健康，但當癌細胞利用煞車系統，就能躲過免疫系統的追擊，「而免疫治療就是解開煞車，讓免疫系統再度活化。」台灣免疫暨腫瘤學會理事長張文震表示，去年十一月通過健保給付的CAR-T細胞治療就是重新改造、加強癌患的Ｔ細胞，進而殺死癌細胞。

此外，張文震說，現在最成功的免疫治療是檢查點抑制劑，透過施打藥物，阻斷癌細胞控制煞車，讓免疫細胞恢復正常作用，殺死癌細胞，「人的全身遍布免疫系統，基本上免疫藥物對每種癌症都有用，但效果會受器官特性影響。」像是黑色素皮膚癌成功率國外數據約五成，台灣則稍低一到兩成。

免疫檢查點抑制劑的免疫藥物有兩類，一種是作用於一種名為CTLA-4檢查點蛋白；其他則作用於一種叫做PD-1檢查點蛋白質或其夥伴蛋白PD-L1。常見副作用為皮疹、腹瀉及倦怠；較嚴重副作用為廣泛性的發炎反應，但極罕見。

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