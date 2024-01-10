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癌團留觀床護病友 盼健保商保協力

聯合報／ 記者周佩怡／台北報導

根據癌團調查，食道癌、胃癌等上消化道癌患者不僅面臨健保治療選擇有限，降低存活率，生活品質也大打折扣，其中又以經濟負擔最為嚴重，加上去年健保署盤查癌患健保住院資格影響商保理賠，雖已暫緩實施，癌患仍深陷可能重啟稽查的壓力中；癌團呼籲，醫院或許可採留觀床的方式，避免健保浪費，並藉健保以外的癌症新藥基金，減輕癌症家庭的負擔。

台灣全癌症病友連線理事長吳卉汝表示，依據全癌連「癌友醫療需求意見調查」，無論何種期別，癌症患者最擔心經濟壓力，尤其治療方式若沒有健保給付，近六成患者無法自費負擔用藥，只能消極治療，而這也會影響到存活率。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟也引用「一一二年台灣癌症家庭照護負擔大調查」表示，癌患自費醫療比例高達六成四，六成六自費藥物超過卅萬元，逾兩成百萬元以上，嚴重影響癌症家庭經濟，得靠商保或借貸度難關。

調查中也發現，近二成患者放棄原本工作、四成改變工作型態，身為主要照顧者的子女、配偶，大多每日需花費十二小時以上照顧癌患，導致原有工作受影響，將癌症家庭推向崩潰邊緣。

為減輕病家負擔，吳卉汝說，健保與商保必須協力，先前傳出健保署稽查不需住院卻使用健保給付住院者，須改自費住院，影響癌患申請商保實支實付理賠，雖後健保署暫緩實施，但患者壓力仍在，有保險從業人員建議，或可採用留觀床方式，讓患者留院觀察治療，當天即可出院，保全健保、又可能獲得商保給付，保護癌患權益。

蔡麗娟說，既有健保制度趕不上醫療新科技發展，癌患有藥用不起，或被排除新藥臨床試驗之外，且調漲保費須考量各利益關係，故可先透過癌症新藥基金解決燃眉之急，並盼有病團參與討論，並設置期程進度，「醫療是國防，要由總統層級推動，縮短病人跟新藥間的距離，維持台灣國際競爭力」。

健保署 癌症 患者

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