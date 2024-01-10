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春節前1周 新冠、類流感最高峰

聯合報／ 記者沈能元林琮恩／台北報導
衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，今年類流感、新冠疫情重疊最高峰，應會落在1月28日至2月3日。記者沈能元／攝影
衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，今年類流感、新冠疫情重疊最高峰，應會落在1月28日至2月3日。記者沈能元／攝影

新冠肺炎、類流感等兩大疫情持續嚴峻，衛福部疾管署統計，上周新冠確診及死亡患者個案數均創下近期新高，而類流感門、急診就診人次達十二點三萬人，為近十年來同期新高。疾管署發言人羅一鈞表示，預估未來三周新冠、類流感等感染人數持續上升，兩大疫情重疊最高峰會在春節前一周（一月廿八日至二月三日）。

基層診所醫師發現，除了類流感、新冠病毒外，社區還有潛藏腺病毒、呼吸道融合病毒，正值多重呼吸道病原體感染。

去年十月一日起截至今年一月八日，共累計二九三例流感併發重症，六十五歲以上長者占五成八，其中九成未接種流感疫苗；共造成卅九人死亡。羅一鈞表示，類流感增幅逐漸趨緩，感覺已到最高點，預估未來單周高峰將達十五萬人次。

至於新冠疫情，上周新併發症患者五一五例，相較前一周三六○例上升，為近五個月新高；單周死亡人數為四十八例，明顯多於前一周卅八例。

羅一鈞估計，兩項將於春節前一周達到最高峰，每天就診達一點二萬至一點五萬人次；春節期間拜年、聚會活動多，合併春節後開學、二二八連假等，研判二月中下旬還有一波高峰，「今年呼吸道疫情將持續到三月初，屆時才知有無下降趨勢。」

Novavax新冠ＸＢＢ疫苗昨開打，疾管署說，疫情高峰即將來臨，之前確診或打過「舊版」新冠疫苗，保護力已嚴重不足，呼籲尚未接種新冠ＸＢＢ疫苗的民眾在莫德納和Novavax兩種廠牌擇一，提升免疫保護力。

類流感 疫情 流感疫苗

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