健康你我他／下決心減重 消滅「游泳圈」

時光飛逝，歲月如梭，又到了新年新祈願的日子。

我從事國際貿易，幾乎每天早上7點不到，便進入辦公室，趕在地球另一半的外國客戶下班之前，商討要事，否則還要等到隔日；8點過後工廠開門，接著處理產品開發、大貨生產和臨時狀況，直到傍晚燕歸巢。整日不是盯著電腦螢幕、手敲著鍵盤，就是電話聯繫或參加會議。

大疫三年，前往工廠次數大為減少，快要變成「足不出戶」。久坐之下，我的肚子浮出一大圈，體重也直線攀升，原本體重是64公斤，現在來到75.45公斤。藝人白冰冰曾經形容這種身材，彷彿一根竹筷子的中央插上一顆貢丸，我其實很想減重，但總是力不從心。

聯合報最新徵文猶如醍醐灌頂，令我想起民國67年就讀屏東中學高二的時候，榮獲校運會400公尺游泳接力冠軍。10年前我因為骨刺造成肩頸疼痛，右手臂幾乎抬不起來，眼見3個月物理治療未能改善，我自行嘗試游泳，下水後不僅症狀立刻消失，還連續游出三千公尺，為了健康而展現的意志力，連自己都感覺不可思議，畢竟30多年沒游泳了。

今年邁入六十有三，我下定決心多多利用游泳減重，消除肚子上肥肥的一大圈。