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健康主題館／譚敦慈不沾鍋6原則 炒菜不傷肺、不傷鍋

聯合報／ 記者蘇湘雲／台北報導
譚敦慈使用不沾鍋烹煮食物後，鍋子裡及鍋屁股都會清洗乾淨。記者黃義書／攝影
譚敦慈使用不沾鍋烹煮食物後，鍋子裡及鍋屁股都會清洗乾淨。記者黃義書／攝影

快過年了，廚房裡的鍋具該如何清潔？常用不沾鍋煎魚、炒菜的林口長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈提出「護鍋6原則」：一、使用不沾鍋時先開抽油煙機，二、開火時是冷鍋、用冷油，三、火不要太大占鍋面三分之二即可，四、不要讓鍋子產生刮痕，五、有刮痕就不再使用，六、鍋子裡及鍋屁股都要清洗乾淨，這樣比較不傷肺、不傷鍋。

高溫爆炒 鍋底維持乾淨

譚敦慈從不高溫爆炒，因為高溫爆炒容易產生油煙，家中就會充滿PM2.5等空汙物質，對肺部健康造成嚴重威脅，因此她開火炒菜前會先開抽油煙機，開火時用冷油、火不過開太大、鍋子裡外都要清潔等作法，都是為了減少油煙。

如果鍋子的外面、底部沒清乾淨，譚敦慈指出，如此很容易黏著髒汙、油脂，若爐火直接燒灼，便化為油氣、油煙，在炒菜、煎魚時，這些油煙便順勢進入掌廚者肺部，進而會造成傷害。

不沾鍋有刮痕 就要換鍋

如何知道不沾鍋有沒有刮痕，或刮損是否嚴重？譚敦慈表示，可以用不沾鍋煮水，然後觀察水中的泡泡，一旦水中的泡泡有大有小，便代表不沾鍋有刮痕、受損嚴重，此時就要換鍋，千萬不要再使用；如果水中的泡泡大小均勻，代表不沾鍋的塗層還是完好無缺，可繼續使用。

譚敦慈說，由於不沾鍋耐酸、耐鹼、耐高溫，只要好好使用、好好保護，不要讓不沾鍋受到毀損，用30多年也不成問題。

使用廚房神器不沾鍋時，食藥署建議掌握4大重點：

1.避免高溫空燒，以免破壞塗層結構，釋放有害物質。

2.避免物理性破壞，也就是避免用金屬器具或銳利物品翻炒敲打，以免塗層表面完整性受到破壞。

3.詳加閱讀使用說明及注意事項，選購有完整標示的產品，且盡量在正常販售通路進行選購。

4.定期汰換更新，當發現不沾鍋的塗層表面有剝落、變色或明顯刮痕、不正常凹凸等情況，應更換新鍋。

電鍋蒸食物 別長時間保溫

除了不沾鍋，譚敦慈烹飪時也常用到電鍋、電子鍋，建議使用電鍋蒸煮食物後，內鍋不要用刷子刷洗，用溫熱的水稍微泡一下，再用軟布洗一下即可。用水清洗內鍋後，「電鍋裡裡外外都要擦乾淨」，且記得把鍋蓋掀開、置放，才能通風，否則水氣悶在電鍋，容易產生難聞氣味。

譚敦慈也提醒，用電鍋、電子鍋蒸煮食物，不要長時間將食物放在鍋內保溫，避免引起仙人掌桿菌大量滋長，造成食物中毒風險，因此若中午食物沒吃完，可將食物盛起來放冰箱冷藏，晚上再充分加熱後食用，會比較安全。

熄火後5分鐘 再關抽油煙機

「抽油煙機的油網，代表媽媽的肺部健康！」譚敦慈強調，開火煮東西時，就要開抽油煙機，熄火後，也要繼續開5分鐘，如果沒有這樣做，家中PM2.5就會衝很高，濾油網一定要記得定期更換。

對於抽油煙機的清潔，譚敦慈每次煮飯後，都會用小蘇打水噴一下抽油煙機，藉由小蘇打水去除髒汙，有些家庭的抽油煙機可能積了很多油，此時一定要請專人清洗，以免積了太多油汙，可能釀成火災意外。

至於瓦斯爐的清潔，譚敦慈說，烹煮食物後，瓦斯爐表面還熱熱的，這時用水擦拭就可以擦得非常乾淨，若有積垢、頑垢，可用小蘇打或用清潔劑稍微清潔一下，重點是只要每次用完就隨手擦過，就不會有積垢、頑垢，也就能維持乾乾淨淨。

譚敦慈 高溫 表面

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