快訊

不只衛星變飛彈...國家級警報遭指1部分又出包 國防部澄清：資訊無誤

投票日將至…大陸預告再停ECFA早收清單 這回中槍項目曝光

國家級警報響 民眾問「真空襲要去哪？」國防應變手冊有答案

原住民打23價肺炎鏈球菌疫苗放寬至55歲 疾管署：7.7萬人受惠

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
接種疫苗示意圖。聯合報系資料照
接種疫苗示意圖。聯合報系資料照

衛福部疾管署日前公布65歲以上民眾，符合資格者可免費施打一劑23價肺炎鏈球菌疫苗，疾管署發言人羅一鈞說，今起將55至64歲原住民納入公費23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）接種對象，符合資格者約7.7萬人，呼籲55至64歲原住民踴躍接種。

羅一鈞說，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）於去年11月22日專家會議決議，建議將55至64歲原住民，納入公費23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗實施對象。

依研究資料顯示，接種肺炎鏈球菌疫苗對中重症保護力可達75%，有效降低感染後如肺炎、敗血症等及死亡機率，近期呼吸道感染疫情升溫，一旦免疫力下降，細菌可能經由呼吸道或血液侵襲器官，症狀因感染部位不同而異，可能引起敗血症、肺炎、腦膜炎等多種侵襲性疾病，嚴重時可能致死，接種疫苗是最有效的預防方法。

疾管署提醒，55至64歲原住民接種PPV23，應備妥健保卡及原住民身分證明文件，如戶口名簿或戶籍謄本，以維護自身權益。此外，肺炎鏈球菌疫苗可與流感、新冠疫苗同時接種於不同部位，無須間隔，請符合資格者盡速接種，獲得保護力，減少冬季疾病威脅。

疾管署統計，目前針對65歲以上民眾累計接種PCV13（或PCV15）共77.6萬人、已接種PPV23計185.3萬人，整體肺炎鏈球菌疫苗施打至少一劑，接種率達47.8%，PCV13及PPV23庫存約47.8萬劑，視接種情形陸續供貨，符合資格民眾應盡速接種。

衛福部疾管署將55至64歲原住民，納入公費23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗(PPV23)實施對象，符合資格者約7.7萬人。圖／疾管署提供
衛福部疾管署將55至64歲原住民，納入公費23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗(PPV23)實施對象，符合資格者約7.7萬人。圖／疾管署提供

肺炎 原住民 疫苗 疾管署

延伸閱讀

新冠、類流感升溫 選前之夜要不要戴口罩？疾管署說明

Novavax下周二開打 羅一鈞：沒打新疫苗保護力=歸零

桃機發快篩上路首日領取率約三成 羅一鈞：比預期踴躍

蔡正元批高端含鋁鹽危險 羅一鈞打臉：每個醫學生都懂

相關新聞

劇烈起伏！明晚低溫探10度周五回暖上看25度 投票日天氣曝光

中央氣象署表示，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，明白天北部、宜蘭15至18度；明晚起各地降溫更趨明顯，北部下探10度、中...

新冠肺炎疫情上周死48人創新高 9成個案都是這族群

新冠疫情來勢洶洶，本土確定病例及死亡數再創新高。衛福部疾管署發言人羅一鈞說，上一周新冠併發症患者增加515例，相較前一周...

六福村「發射優惠」遭轟無聊「不顧國家安全」 業者急回應

中共於15：04發射衛星，並飛越台灣南部上空，國家警報連三發示警。六福村搭上國家警報話題，在臉書推出梗圖「發射一堆優惠飛...

中共發射衛星讓國防部連發警報 醫示警：2類人易受影響

國防部下午多次對民間出國家級警報，示警中共衛星火箭通過台灣南部上空，引發民眾恐慌。精神科醫師表示，此類警訊對曾經歷戰爭年...

尿液為什麼是黃色的？科學家終於找出答案

為什麼尿液不是呈現白色、咖啡色，而是黃色？這種簡單的日常生理現象長期以來一直無法詳細解釋，直到最近，科學家終於揭開尿液呈黃色背後謎團。

今全台下雨 明冷氣團南下轉乾冷這兩天晚上清晨恐10度以下

天氣又有變化了，要注意衣物增添、保暖。天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，今天華南雲雨區影響各地有短暫雨，北部及山區降雨機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。