原住民打23價肺炎鏈球菌疫苗放寬至55歲 疾管署：7.7萬人受惠

衛福部疾管署日前公布65歲以上民眾，符合資格者可免費施打一劑23價肺炎鏈球菌疫苗，疾管署發言人羅一鈞說，今起將55至64歲原住民納入公費23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）接種對象，符合資格者約7.7萬人，呼籲55至64歲原住民踴躍接種。

羅一鈞說，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）於去年11月22日專家會議決議，建議將55至64歲原住民，納入公費23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗實施對象。

依研究資料顯示，接種肺炎鏈球菌疫苗對中重症保護力可達75%，有效降低感染後如肺炎、敗血症等及死亡機率，近期呼吸道感染疫情升溫，一旦免疫力下降，細菌可能經由呼吸道或血液侵襲器官，症狀因感染部位不同而異，可能引起敗血症、肺炎、腦膜炎等多種侵襲性疾病，嚴重時可能致死，接種疫苗是最有效的預防方法。

疾管署提醒，55至64歲原住民接種PPV23，應備妥健保卡及原住民身分證明文件，如戶口名簿或戶籍謄本，以維護自身權益。此外，肺炎鏈球菌疫苗可與流感、新冠疫苗同時接種於不同部位，無須間隔，請符合資格者盡速接種，獲得保護力，減少冬季疾病威脅。