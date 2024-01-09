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劇烈起伏！明晚低溫探10度周五回暖上看25度 投票日天氣曝光

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象署表示，明晚起，各地降溫更趨明顯，北部下探10度、中南部12度。示意圖。聯合報系資料照
中央氣象署表示，明晚起，各地降溫更趨明顯，北部下探10度、中南部12度。示意圖。聯合報系資料照

中央氣象署表示，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，明白天北部、宜蘭15至18度；明晚起各地降溫更趨明顯，北部下探10度、中南部12度。周五白天起各地回溫，北部20度，中南部上看近25度。周六投票日天氣穩定，僅東半部零星雨，各地低溫15度、高溫21至24度。

中央氣象署預報員曾昭誠指出，明天白天起，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸南下，北部、宜蘭地區感受降溫，約15至18度；中南部則比今天稍涼，約20至23度，感受相對不明顯。

他說，明天白天迎風面北部、宜蘭局部短暫雨，花東地區雨勢零星；明晚雨區縮小，台東地區局部短暫雨、宜蘭花蓮降雨更零星，其降雨型態維持到周五。

此外，明天白天風力持續增強，基隆北海岸、桃園至台南、東南部、蘭嶼綠島、恆春半島、澎湖金門馬祖，留意8至9級強陣風；沿海風浪也會較大。

曾昭誠表示，明晚起，各地降溫轉趨明顯，至周四清晨期間，北部10至12度、中南部12至14度，空曠地區再少1至2度。

他指出，周四白天，各地也偏冷；周四晚上至周五清晨，氣象署屆時可能發布低溫燈號；周五清晨，各地低溫12至14度，空曠地區再少1至2度。

周五白天起，各地氣溫快速回升，北部回溫至20度、中南部21至23度，甚至可能接近25度。

周末期間，溫度持續回升，且水氣再減少，天氣更好，僅東半部零星降雨，其他地區多雲到晴；周六投票日，各地低溫15度、高溫21至24度，南部溫度可能再高。

曾昭誠說，下周一有下波東北季風估報到，不過目前觀測對溫度影響有限，僅北部、宜蘭略有感，且是白天高溫略降，低溫幾乎無變化；當天迎風面北部、東半部局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

冷氣團 低溫 氣象署 投票

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