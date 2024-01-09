新冠肺炎疫情上周死48人創新高 9成個案都是這族群

新冠疫情來勢洶洶，本土確定病例及死亡數再創新高。衛福部疾管署發言人羅一鈞說，上一周新冠併發症患者增加515例，相較前一周360例上升，為去年8月以來，近5個月新高，單周死亡則增加48例，也較前一周38例增加，為去年9月至今的4個月新高，死亡個案中，高達9成是65歲以上長者。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說，去年9月26日新冠XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例，未曾接種新冠XBB疫苗者皆占99%，而全球新冠疫情陽性率處高點，須密切監測疫情變化。 近四周變異株監測總計，本土檢出病毒株以EG.5占63%為多，其次為JN.1占24%及XBB.1.9.1占6%等；境外檢出病毒株以JN.1占63%為多，其次為EG.5占26%，以及BA.2.86占5%等。

疾管署防疫醫師林詠青指出，上一周新冠肺炎死亡達48例，個案年齡為40多歲至90多歲，其中40多歲個案為中部男性，過往有神經系統及內分泌系統的慢性疾病，於去年12月出現泌尿道問題住院接受治療，但住院後出現間歇性發燒，給予抗生素治療後，發燒症狀沒有明顯改善，經檢查確診為新冠肺炎，經治療後呼吸衰竭、血氧持續降低，最後於發病後三周，於一月上旬因肺炎過世。

林詠青說，此名死亡個案沒有接種過任何一劑新冠肺炎疫苗，且又合併慢性疾病，都會增加重症、死亡風險，呼籲民眾應盡速接種疫苗。

疾管署表示，新冠Novavax XBB.1.5疫苗於今年1月9日起開放12歲以上民眾接種，接種建議如下：