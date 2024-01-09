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新冠、類流感升溫 選前之夜要不要戴口罩？疾管署說明
新冠疫情、類流感疫情持續升溫。衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，預估未來三周，新冠、類流感疫情會持續上升，而類流感、新冠疫情重疊最高峰，應會落在春節前一周，時間為1月28日至2月3日。並提醒，國際呼吸道感染及新冠疫情也持續升溫，包括美國伊利諾州、麻薩諸塞州、紐約、加州洛杉磯地區及西班牙部份地區，恢復醫療照護機構口罩令。
羅一鈞指出，目前國內口罩規定和建議自去年8月14日以來，均維持不變。包括「規定戴口罩場域」為醫院、診所及一般護理之家、老人福利機構，民眾於上述場域室內空間，除例外情形外應全程戴口罩。
身處5種特殊情境的民眾，則建議戴口罩：
一、有發燒或呼吸道症狀。
二、年長者或免疫低下者外出時。
三、人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合。
四、與年長者或免疫低下者(尤其是未完整接種疫苗者)密切接觸時。
五、出入醫事機構(藥局、醫事檢驗所、醫事放射所、物理治療所、職能治療所、助產機構、精神復健機構、居家護理機構、居家呼吸照護所及精神護理之家)及其他醫療機構(捐血中心、病理機構)等高感染風險場所時。
本周五為選前之夜，民眾參與戶外造勢現場，是否需要戴口罩？羅一鈞說，選前之夜，人潮擁擠，屬於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良的場合，因此建議戴口罩。
周六投票日進入投票所是否需要戴口罩？羅一鈞表示，因投票所並非人潮擁擠、通風不良的場所，不會要求強制佩戴，但年長、免疫力不佳者還是建議要戴。
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