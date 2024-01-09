大陸霾害周三起影響台灣 多處空品恐亮橘燈

根據空氣品質監測、空品模式模擬及中央氣象署預報資料，中國大陸山東至上海地區今（9日）出現霾害現象，環境部表示，明天上午起，東北季風增強，境外汙染物伴隨大陸冷氣團南下影響我國空品，傍晚逐漸往南影響中南部地區，預估空品多為橘色提醒等級；雲嘉南沿海地區午後因風速增強也可能引發揚塵現象，影響空品及能見度。

環境部表示，今天觀測到中國大陸上海一帶PM2.5小時濃度約80至120微克／立方公尺，預計明日清晨起，東北季風逐漸增強，隨大陸冷氣團南下影響我國空氣品質，北部地區PM2.5小時濃度可能達50至60微克／立方公尺，境外汙染物隨東北風持續往南移動，全台空氣品質多為橘色提醒等級。

預計周四（11日）中午起，境外影響濃度趨緩，且水平擴散條件良好，中部以北地區空氣品質逐漸改善，南部地區位於下風處，仍須留意汙染物累積，空氣品質為橘色提醒等級，將持續至12日，13日起擴散轉佳，南部地區好轉至普通等級。