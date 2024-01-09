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大陸霾害周三起影響台灣 多處空品恐亮橘燈

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中國大陸上海一帶今天出現霾害現象，預估明天上午起，台灣多處恐受影響空品為橘色提醒，尤其南部地區要到13日空氣品質才會好轉。聯合報系資料照
中國大陸上海一帶今天出現霾害現象，預估明天上午起，台灣多處恐受影響空品為橘色提醒，尤其南部地區要到13日空氣品質才會好轉。聯合報系資料照

根據空氣品質監測、空品模式模擬及中央氣象署預報資料，中國大陸山東至上海地區今（9日）出現霾害現象，環境部表示，明天上午起，東北季風增強，境外汙染物伴隨大陸冷氣團南下影響我國空品，傍晚逐漸往南影響中南部地區，預估空品多為橘色提醒等級；雲嘉南沿海地區午後因風速增強也可能引發揚塵現象，影響空品及能見度。

環境部表示，今天觀測到中國大陸上海一帶PM2.5小時濃度約80至120微克／立方公尺，預計明日清晨起，東北季風逐漸增強，隨大陸冷氣團南下影響我國空氣品質，北部地區PM2.5小時濃度可能達50至60微克／立方公尺，境外汙染物隨東北風持續往南移動，全台空氣品質多為橘色提醒等級。

預計周四（11日）中午起，境外影響濃度趨緩，且水平擴散條件良好，中部以北地區空氣品質逐漸改善，南部地區位於下風處，仍須留意汙染物累積，空氣品質為橘色提醒等級，將持續至12日，13日起擴散轉佳，南部地區好轉至普通等級。

環境部表示，面對境外汙染移入可能影響我國空氣品質情形，已先協調台電及民營電廠減少燃煤發電，並通知各地方政府持續掌握空品變化狀況，即時啟動應變機制，包含要求營建工地防制揚塵、工廠降載減排，以及加強露天燃燒熱區稽巡查及交通熱區車輛攔查等。另外也提醒雲嘉南地區環保機關留意河川揚塵狀況，提前準備好揚塵抑制工作。

中國大陸上海一帶今天出現霾害現象，預估明天上午起，台灣多處恐受影響空品為橘色提醒，尤其南部地區要到13日空氣品質才會好轉。圖／截自空品監測站
中國大陸上海一帶今天出現霾害現象，預估明天上午起，台灣多處恐受影響空品為橘色提醒，尤其南部地區要到13日空氣品質才會好轉。圖／截自空品監測站

空氣品質 冷氣團 環境部 霾害

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