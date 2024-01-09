類流感、新冠疫情雙重夾擊 羅一鈞曝最高峰時間點

新冠疫情、類流感疫情持續升溫。衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，預估未來三周，新冠、類流感疫情仍會持續上升，而類流感、新冠疫情重疊最高峰，應會落在春節前一周，時間為1月28日至2月3日。疾管署今公布，類流感疫情於上周創下近10年同期新高，達12.3萬人次，預估高峰期，單周將達15萬人次。

今年類流感疫情，為何會持續上升？是否有特殊原因？羅一鈞解釋，主因還是與免疫負債有關，但「今年不尋常的是」，現在雖然是類流感疫情升溫，可是腺病毒感染人數，還是比類流感感染人數多，且基層診所醫師發現，目前除類流感、新冠病毒外，還包括腺病毒、呼吸道融合病毒感染情形，為多重呼吸道病原體感染情形。

由此研判，還是與免疫負債有關，羅一鈞說，主要是過去3年新冠疫情期間，民眾多佩戴口罩，造成呼吸道病毒感染情形多集中在今年，因此「今年呼吸道疫情，應會持續到3月初，才能知道疫情有無下降趨勢」。

羅一鈞說，2015至2016年出現霸王級寒流，當時類流感疫情於春節後，二月中旬左右到達高峰，但目前類流感感染人數於兩周前的8萬人增加至11萬人次，而上周為11萬增至12萬人次，增幅已經趨緩，感覺已到最高點的情形，因此今年感染人數即便估計將達15萬人次，應不會超過霸王級寒流的那一年近20萬人次。

至於，新冠疫情方面，羅一鈞說，上周新冠併發症患者增加515例，為去年8月以來，近五個月新高，單周死亡增加48例，也為去年九月至今的4個月新高。若就春節前一周疫情最高峰，預估新冠每天就診達1.2萬至1.5萬人次，較原先預估每天1.8萬至2萬人次，為下修及延後就診人次的情形。

羅一鈞表示，原因是目前JN.1變異株增加趨勢，相較國外疫情未快速增加，目前增加幅度為25%，因此疫情會延後至春節過後，且春節期間南來北往，以及拜年、聚會活動多，而春節後又有開學、228連假，都可能會使疫情再度上升。

以去年新冠疫情來說，春節前一周開始至春節結束後一周，連續三周出現「春節效應」，依就診人數統計，持續三周呈現下滑到谷底的情形。羅一鈞研判，這可能是民眾不想看病，但過完年後的兩周，疫情又回到高點，且感染的病毒型別會有所轉變，並因就醫人數散佈至其他周間，形成兩波疫情，分別是過年前及過年後，其中年後及開學效應，研判二月中下旬還有一波高峰。

羅一鈞表示，觀察過年後及開學效應的疫情情形，還是以新冠及類流感病毒為主，而腺病毒疫情已有開始減少的趨勢，但仍會維持多重呼吸道病原體感染情形，而呼吸道融合病毒、副流感病毒是否會有一波疫情，仍須有待觀察。