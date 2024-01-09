高雄長庚里程碑 心導管手術破10萬例

高雄長庚心臟血管中心書寫歷史，醫療團隊4日完成第10萬例心導管手術，長庚表示，這彰顯在心血管介入醫療領域卓越地位。

高雄長庚今天新聞稿表示，自1986年創立心導管室以來，一直走在創新前端。包括1981年心臟病學權威洪瑞松教授於林口長庚完成亞洲首例經皮冠狀動脈手術，1987於高雄長庚完成首例南台灣冠狀動脈血管整型術，開啟一系列醫學突破。1995年，洪瑞松再次引領實施亞洲首例心臟血管支架植入術。

長庚表示，這些成就不僅鞏固高雄長庚在心臟病治療和心血管介入領域領先地位，也為後來醫療創新奠定堅實基礎。

心臟內科主任陳永隆是洪瑞松的學生，他表示，達到10萬例心導管手術成就，不僅是項榮耀，也是對永遠的恩師最好的報答。對於見證高雄長庚心臟血管中心創「心導管手術突破十萬例」里程碑，高雄長庚副院長蔡成枝說，這是一段值得紀念旅程，也是向著未來更高醫療品質邁進的堅實一步。

心臟內科教授方志元說明成功案例，蔡先生是直升機飛行士官，11年前在43歲診斷出心肌梗塞，當年心臟科團隊經評估為他植入藥物塗層金屬支架，隔年加入臨床試驗，植入藥物塗層可吸收模架，後病情穩定。蔡先生也分享在高雄長庚醫院心臟科就醫經歷，並開心見證10萬例心導管成就。

高雄長庚資料，目前擁有28名經驗豐富主治醫師，更優先創設台灣24小時待命的介入性醫療小組及亞洲執行經手部橈動脈心導管技術的中心，這項技術大大降低病人術後併發症風險更提高病人的舒適度。

目前心導管手術成功率高達98%以上，且心導管病人平均住院時間僅需2至3天，心肌梗塞病人則約5天左右。

這些成就讓團隊在2006年獲國家生技醫療品質獎銀獎，2019和2022年分別通過醫策會心衰竭和冠狀動脈疾病照護品質認證。

此外，高雄長庚心臟血管中心在2020、2021及2023年分別以「雙手萬能：冠狀動脈完全阻塞之再開通」、「從心開啟律動人生－預防心臟節律器感染的術前三步驟消毒法」，以及「揪出破「顫」、放「心」生活，對抗心房顫動精準電燒治療」獲得SNQ國家品質標章認證。