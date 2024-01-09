類流感疫情升溫創10年來同期新高 以這病毒最為兇猛

最近氣溫忽高、忽低，類流感疫情明顯升溫。衛福部疾管署發言人羅一鈞今表示，上一周類流感門、急診就診人次高達12.3萬人，創10年來同期新高，顯示受到免疫負債影響，導致呼吸道疫情傳播；流感高峰預期落在春節前後。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說，第52周門急診類流感就診人次為12萬3614人次，並持續呈上升趨勢。就近四周合約實驗室分離呼吸道病原體，以腺病毒占比43%最高，其次為流感病毒占29.8%、副流感病毒占11.9%，另有呼吸道融合病毒及新冠病毒等。社區流行流感病毒以A型H3N2為主，而近期B型流感占比持平。

另外，上周新增41例流感併發重症，包括10例A型H1N1、25例A型H3N2、1例A型未分型、5例B型），年齡介於未滿10歲至80多歲，其中30例未接種流感疫苗。另有新增3例死亡，包括1例A型H1N1、2例A型H3N2，患者年齡介於40多歲至60多歲。

疾管署防疫醫師林詠青指出，其中1例死亡個案為北部40多歲女性，有糖尿病史且沒有接種流感疫苗。該個案於去年12月下旬出現呼吸道症狀，並於2天後出現呼吸喘、虛弱無力等症狀前往急診就醫，後續有意識狀況變差、血氧降低，以及白血球發炎指數、血糖都有升高，胸部X光已有肺炎，確診為肺炎合併呼吸衰竭，與糖尿病合併酮酸中毒。

林詠青指出，這名個案經收治加護病房後給予抗生素、流感抗病毒藥物治療，但呼吸衰竭沒有改善，經由插管、呼吸器治療後，病況持續惡化，經升壓劑、急救無效，於住院第7天後，12月底時不幸過世，死因為肺炎合併呼吸衰竭。

林詠青說，若未接種流感疫苗，感染重症死亡風險高，當有類流感症狀時，若進一步出現呼吸急促、呼吸喘、缺氧、發紺等情形，應盡速就醫治療，並依醫囑服藥，特別是65歲以上長者、孕婦、慢性疾病患者等。