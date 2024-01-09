影／第三航廈安檢儀器爆採購爭議 機場公司發聲明闢謠

有民眾向媒體爆料，桃園國際機場公司近日採購之「桃園國際機場第三航站區安檢儀器設備及行李自動托盤回收系統」，依規定需符合美國運輸安全管理局（TSA），和歐洲民航會議（ECAC）的認證，但得標廠商疑似僅獲得TSA「貨機」認證，不適用於「客機」標準。機場公司強調，採購過程經廉政平台過程嚴謹，設備符合歐美規範且有多國採用，將請得標廠商提供資料進一步證明。

機場公司副總經理孫宏彬表示，機場公司考量第三航廈整體營運跟後續工程推動順遂，因此受航警局委託，代辦第三航廈安檢儀器設備採購相關工程。採購的相關規範是參考航警局對安檢設備儀器的規格，另外也委託顧問公司訂定相關規格，採購過程也透過機場公司的廉政平台，以最有利標方式辦理，相關採購過程相當嚴謹。

孫宏彬說，得標廠商提供的服務建議書已載明，系統符合TSA和ECAC雙重認證，安全符合國際標準，另外也是針對旅客的托運行李，並非如投訴所說只針對貨運而已。事實上，在歐洲的幾個國家，包括法國戴高樂機場跟卡達哈馬德國際機場都有採用，後續會請得標廠商提供相關佐證資料進一步證明。

機場公司補充，本採購案提報於112年4月召開之第三航站區建設計畫廉政平臺第12次聯席會議，會中包含機場公司政風處及檢、廉、調等機關均參與，招標程序相當嚴謹，並依據政府採購法採最有利標評選決標。

機場公司已請廠商進一步提出澄清佐證資料，屆時亦會提供廉政平台等單位參考。機場公司亦要求得標廠商針對外界疑慮妥予回應說明，以確保設備符合航警安檢作業使用需求。