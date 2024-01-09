快訊

鍋貼也逃不過！醫公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光

T1聯盟／太盤了？卡森斯見面會要價2萬 網諷：夜市就能看魔獸

前租客墜樓害房子變凶宅…家人拋棄繼承 房東靠1招成功索賠

台鐵春節疏運火車票 西部幹線10日凌晨起開搶

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵示意圖。圖／報系資料照片
台鐵示意圖。圖／報系資料照片

迎接春節疏運，台鐵公司9日清晨先開放東部幹線對號列車訂票；10日凌晨0時起，換開放西部幹線一般對號列車訂票。台鐵公司表示，西部幹線主要是加開2月8日至2月14日南港－彰化對號直達車14列次、七堵－潮州半直達對號車14列次、七堵－高雄區間快車14列次以及2月12日至2月14日海線七堵－彰化對號車6列次等。

台鐵公司指出，春節疏運於1月9日0點起開放東部幹線一般對號列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）訂票；1月10日0點起開放西部幹線一般對號列車訂票。

此外，台鐵公司指出，春節疏運期間另加開8班東部幹線實名制自強號列車，1月11日0時起至乘車前3日止，優先開放國民身分證字號U或V開頭、2022年8月1日以前設籍花蓮縣、台東縣現住人口及上開兩者配偶及直系血親一親等民眾，得以實名制方式預訂乘車票。

另外，花蓮縣政府申請返鄉及返工專車共計開行4班，由花蓮縣政府另行宣布票務相關事宜，開放訂票期程另行公告。

台鐵公司表示，2月6日至15日春節疏運期間，全線加開各級列車總計234列次；全線運能較平日增加6%，與去年春節相比，平均每日增加7994個座位數，平均每日增加791645座位公里。

台鐵 春節

延伸閱讀

拚彰化立委綠營指阮厚爵嗆警察 藍營：潑髒水

台鐵東部春節車票凌晨開搶31萬餘張 剩餘空位時段出爐

彰化鹿中畢展奉上打氣茶 展期每天有茶喝

彰化「請眾仙迎神」宮廟文化與AI併發新藝術美學

相關新聞

尿液為什麼是黃色的？科學家終於找出答案

為什麼尿液不是呈現白色、咖啡色，而是黃色？這種簡單的日常生理現象長期以來一直無法詳細解釋，直到最近，科學家終於揭開尿液呈黃色背後謎團。

類流感疫情升溫創10年來同期新高 以這病毒最為兇猛

最近氣溫忽高、忽低，類流感疫情明顯升溫。衛福部疾管署發言人羅一鈞今表示，上一周類流感門、急診就診人次高達12.3萬人，創...

影／第三航廈安檢儀器爆採購爭議 機場公司發聲明闢謠

有民眾向媒體爆料，桃園國際機場公司近日採購之「桃園國際機場第三航站區安檢儀器設備及行李自動托盤回收系統」，依規定需符合美...

台鐵春節疏運火車票 西部幹線10日凌晨起開搶

迎接春節疏運，台鐵公司9日清晨先開放東部幹線對號列車訂票；10日凌晨0時起，換開放西部幹線一般對號列車訂票。台鐵公司表示...

鍋貼也逃不過！醫公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光

腎臟負責排泄人體代謝後的廢物，若失去正常功能，就必須洗腎。腎臟專科醫師洪永祥表示，台灣目前有將近10萬人需要洗腎，慢性腎衰竭則快200萬人，很多人都是在日常飲食中不知不覺傷害自己的腎臟，因此他列出10種常見「傷腎食物」，提醒大家減少攝取頻率，避免無法逆轉的傷害，保護珍貴的腎臟。

怕落髮副作用就打Novavax？台大醫曝XBB疫苗選擇關鍵

Novavax疫苗今天開打，目前XBB.1.5疫苗共有莫德納、Novavax二種。台大醫師表示，兩種疫苗技術不同，Nov...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。