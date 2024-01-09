台鐵春節疏運火車票 西部幹線10日凌晨起開搶

腎臟負責排泄人體代謝後的廢物，若失去正常功能，就必須洗腎。腎臟專科醫師洪永祥表示，台灣目前有將近10萬人需要洗腎，慢性腎衰竭則快200萬人，很多人都是在日常飲食中不知不覺傷害自己的腎臟，因此他列出10種常見「傷腎食物」，提醒大家減少攝取頻率，避免無法逆轉的傷害，保護珍貴的腎臟。

2024-01-09 14:04