台鐵春節疏運火車票 西部幹線10日凌晨起開搶
迎接春節疏運，台鐵公司9日清晨先開放東部幹線對號列車訂票；10日凌晨0時起，換開放西部幹線一般對號列車訂票。台鐵公司表示，西部幹線主要是加開2月8日至2月14日南港－彰化對號直達車14列次、七堵－潮州半直達對號車14列次、七堵－高雄區間快車14列次以及2月12日至2月14日海線七堵－彰化對號車6列次等。
台鐵公司指出，春節疏運於1月9日0點起開放東部幹線一般對號列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）訂票；1月10日0點起開放西部幹線一般對號列車訂票。
此外，台鐵公司指出，春節疏運期間另加開8班東部幹線實名制自強號列車，1月11日0時起至乘車前3日止，優先開放國民身分證字號U或V開頭、2022年8月1日以前設籍花蓮縣、台東縣現住人口及上開兩者配偶及直系血親一親等民眾，得以實名制方式預訂乘車票。
另外，花蓮縣政府申請返鄉及返工專車共計開行4班，由花蓮縣政府另行宣布票務相關事宜，開放訂票期程另行公告。
台鐵公司表示，2月6日至15日春節疏運期間，全線加開各級列車總計234列次；全線運能較平日增加6%，與去年春節相比，平均每日增加7994個座位數，平均每日增加791645座位公里。
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