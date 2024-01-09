質疑環評抵換來源增 立委環團重申廢止空汙抵換新原則

環境部去年12月修正發布「環境部審查開發行為空氣汙染物排放量增量抵換處理原則」，新增設置環保金爐、離島空汙減量及老舊車輛汰舊換新等3大抵換來源，遭立委及環團質疑抵換原則的計算方式無法驗證，且無邀請公民團體及當地居民參與討論，要求廢止且重新召開公聽會；環境部表示，已邀請環團，未來再開3場說明會，若有必要願意且不排除再修正新原則。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，環境部依舊沒說清楚，對於汙染已經很嚴重的區域，是否還能透過抵換處理原則來新建或是擴建工廠；台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅也說，環境部雖規畫北中南3場說明會，但已公告的新抵換原則若用在准許開發案增加空汙，仍對環境造成不可逆傷害，呼籲爭議期間不要依民間反對的新抵換原則，通過新的空汙增量開發案。

台灣水資源保育聯盟蔡志宏理事長書面意見表示，環境部應努力管控工業的固定汙染源，將所降低的空汙額度一部份作為新進工業區的空汙排放額度，讓高汙染高排碳產業升級或轉型，達成騰籠換鳥的目的，不應「食碗內看碗外」，搶奪移動汙染源降空汙的成果，繼續保障舊有空汙大户亷價排放的既得利益，迫使新興工業區不得不去將移動汙染源的空汙減量搶為己用。

立委陳椒華表示，環境部於2022、2023年2次修正公布增量抵換原則前，都沒有召開公聽會，而僅有1次的研商會僅也沒邀集環團及受空汙影響地區的居民參與討論，痛批環境部不要再說謊。

環境部大氣司副司長張根穆拿出公文表示，修正公布前都有邀請環團參與討論，但去年環團代表並無參與，坦言做不好的地方是沒有「廣泛」邀請民間團體，未來3個月會在北中南召開至少3場說明會，除邀請所有關心空汙增量抵換原則的環團，由於抵換原則涉及環評案件，因此也會邀請環委參與、諮商。