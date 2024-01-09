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質疑環評抵換來源增 立委環團重申廢止空汙抵換新原則

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
南部反空汙大聯盟發言人及高雄健康空氣行動聯盟黃義英理事長批評新的空汙增量抵換原則不合理，反讓民眾吸入更多毒氣，反諷說要頒獎環境部「幹….得好」。圖／立委陳椒華提供
南部反空汙大聯盟發言人及高雄健康空氣行動聯盟黃義英理事長批評新的空汙增量抵換原則不合理，反讓民眾吸入更多毒氣，反諷說要頒獎環境部「幹….得好」。圖／立委陳椒華提供

環境部去年12月修正發布「環境部審查開發行為空氣汙染物排放量增量抵換處理原則」，新增設置環保金爐、離島空汙減量及老舊車輛汰舊換新等3大抵換來源，遭立委及環團質疑抵換原則的計算方式無法驗證，且無邀請公民團體及當地居民參與討論，要求廢止且重新召開公聽會；環境部表示，已邀請環團，未來再開3場說明會，若有必要願意且不排除再修正新原則。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，環境部依舊沒說清楚，對於汙染已經很嚴重的區域，是否還能透過抵換處理原則來新建或是擴建工廠；台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅也說，環境部雖規畫北中南3場說明會，但已公告的新抵換原則若用在准許開發案增加空汙，仍對環境造成不可逆傷害，呼籲爭議期間不要依民間反對的新抵換原則，通過新的空汙增量開發案。

台灣水資源保育聯盟蔡志宏理事長書面意見表示，環境部應努力管控工業的固定汙染源，將所降低的空汙額度一部份作為新進工業區的空汙排放額度，讓高汙染高排碳產業升級或轉型，達成騰籠換鳥的目的，不應「食碗內看碗外」，搶奪移動汙染源降空汙的成果，繼續保障舊有空汙大户亷價排放的既得利益，迫使新興工業區不得不去將移動汙染源的空汙減量搶為己用。

立委陳椒華表示，環境部於2022、2023年2次修正公布增量抵換原則前，都沒有召開公聽會，而僅有1次的研商會僅也沒邀集環團及受空汙影響地區的居民參與討論，痛批環境部不要再說謊。

環境部大氣司副司長張根穆拿出公文表示，修正公布前都有邀請環團參與討論，但去年環團代表並無參與，坦言做不好的地方是沒有「廣泛」邀請民間團體，未來3個月會在北中南召開至少3場說明會，除邀請所有關心空汙增量抵換原則的環團，由於抵換原則涉及環評案件，因此也會邀請環委參與、諮商。

張根穆強調，空汙增量抵換原則「絕對不是鐵板一塊」，過去已修正公布2次，這次召開說明會後，經彙整所有意見，若有必要，環境部願意且不排除再修正、調整；另因過去已修正2次，沒必要廢止原則，但同意已送審的環評案暫停適用新的抵換原則。

立委陳椒華語與環團今再召開記者會，要求環境部廢止並重新召開空汙增量抵換原則公聽會。圖／立委陳椒華提供
立委陳椒華語與環團今再召開記者會，要求環境部廢止並重新召開空汙增量抵換原則公聽會。圖／立委陳椒華提供
立委陳椒華語與環團今再召開記者會，要求環境部廢止並重新召開空汙增量抵換原則公聽會。圖／立委陳椒華提供
立委陳椒華語與環團今再召開記者會，要求環境部廢止並重新召開空汙增量抵換原則公聽會。圖／立委陳椒華提供

環境部 額度 環評

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