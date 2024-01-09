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去年合法旅館減非法日租暴增 旅宿業共吞1.4億元罰鍰

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
去年全年合法旅館共有3318家，未合法列管的旅館及日租套房共有1148家。示意圖，與新聞內容無關。本報資料照
去年全年合法旅館共有3318家，未合法列管的旅館及日租套房共有1148家。示意圖，與新聞內容無關。本報資料照

國內旅遊住宿愈來愈多元，交通部統計，近10年來整體旅宿業登記家數增96%，房間數增48%，但根據觀光署統計，去年全台合法旅館較前年微幅減少，未合法日租套房則暴增172家，地方政府針對非法旅館、日租套房及民宿總計開罰1億4521萬元。

觀光署統計指出，去年全年合法旅館共有3318家，未合法列管的旅館及日租套房共有1148家（旅館341家、日租套房807家），不僅合法家數較前年2022年減少9家，未合法更暴增172家，其中非法日租套房就增加近200家。

觀光署統計顯示，去年稽查合法旅館3851家次、未合法旅館或日租套房1863家次，總計開罰1009次、1億1723.4萬元。若以縣市來看，非法旅館或日租套房以台中市274家、台北市267家最多，過去一年分別稽查252家次及200家次、各開罰2999萬元及2034萬元。

民宿方面，去年全台合法民宿共1萬1464家，未合法列管則有608家，合法家數較前年2022年增加623家、非法減少51家，改善程度較一般旅館明顯。觀光署統計，去年稽查合法民宿9319家次、未合法民宿698家次，總計開罰524次、2798.4萬元。

若以縣市來看，未合法民宿以屏東縣155家、南投縣136家最多，過去一年分別稽查61次及99次，各開罰516萬元及450萬元，其他如宜蘭市也稽查100次，開罰477.8萬元、新北市稽查50次，開罰328.8萬元、花蓮縣稽查82次，開罰320萬元。

觀光署表示，合法旅館3318家較去年同期減幅0.27%不大，應為個別業者經營考量而進退場的結果。未合法列管家數較去年同期增加，主要是都會區的日租套房增加，顯示疫情緩和及旅遊復甦後，部分業者在未合法登記前即投入市場。

觀光署也說，合法民宿較去年同期增加623家，說明民宿為家庭副業，以自宅空閒房間經營，相較旅館易因經營成本考量而停歇業，民宿較不受影響；未合法民宿列管家數608家，較去年同期減少，地方政府積極稽查致原先列管家數歇業，也有新的未合法業者投入市場，互為消長結果。

民宿 套房 觀光署

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