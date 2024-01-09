快訊

趙少康喊話郭台銘快出來：你要做英雄、梟雄還是狗熊？

只有250大卡！低GI菜單推薦 減肥也可以很享瘦

張忠謀不回任台積電 魏哲家領新接班團隊悄然浮上檯面

自家免疫系統亂套 68歲婦確診好發年輕婦女疾病

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛生福利部彰化醫院腎臟科醫師張淑鈺提醒民眾，不要把長者短時間老化當自然現象。記者簡慧珍／攝影
衛生福利部彰化醫院腎臟科醫師張淑鈺提醒民眾，不要把長者短時間老化當自然現象。記者簡慧珍／攝影

彰化縣68歲陳姓婦人衰弱到沒食欲，無法行走，起初被認為是正常老化和「沒乖乖吃藥」所致，轉診檢查竟罹患好發於育齡婦女的自體免疫疾病，腎功能嚴重惡化導致蛋白尿數值比正常值高出15倍。

衛生福利部彰化醫院腎臟科醫師張淑鈺今天表示，陳婦從診所轉介過來，門診時已有雙小腿水腫、呼吸喘氣、大小便失禁、吃不下等症狀，一開始以為她沒按時吃藥導致糖尿病惡化，但就醫一個半月期間，呼吸喘越來越嚴重，就安排照片X光，顯示心臟比正常大一倍，即趕快處理她的心包膜積水。

彰化醫院免疫風濕科主任高堅凱指出，陳婦經檢查不但有心包膜積水，蛋白尿檢驗數值500 mg/dL，比正常值應小於30，高出很多，顯示腎臟功能嚴重惡化，再經抗核抗體檢驗為陽性、血中補體過低，確診為全身性紅斑性狼瘡，陳婦目前接受治療中。

張淑鈺說，紅斑狼瘡大多發生在年輕及生育年齡的女性，陳婦的家人以為老人家虛弱到無法行走只是老衰，沒想到確診全身性紅斑性狼瘡，她的腎功能急速惡化，疑因免疫系統失調，免疫系統無法辨別外來入侵和自己的細胞，體內自行生成抗體，再攻擊腎臟，所以老人家倦怠無力，最好還是要就醫釐清原因。

高堅凱說，紅斑性狼瘡是一種自體免疫疾病，好發於育齡期的女性，有些個案不會在臉部、手臂等部位出現紅斑，反而是侵犯全身各器官，尤其是侵犯腎臟，老年人罹患紅斑狼瘡不少見，民眾若沒警覺心或對這種疾病認識不夠，常誤會是單純老化現象，萬一拖延可能走向洗腎或更嚴重的後果，若及時治療並長期追蹤服藥，照樣可以正常生活。

彰化縣68歲陳婦的心臟比正常大一倍。圖／彰化醫院提供
彰化縣68歲陳婦的心臟比正常大一倍。圖／彰化醫院提供

腎臟 紅斑性狼瘡

延伸閱讀

搶救TTP之10／出現紫斑、貧血、腎臟問題可能不是紅斑性狼瘡？專家：跟TTP差在「這個酵素」

新年新氣象！看不懂健康檢查報告？常見數值大解密讓你一看就懂

瘋狂打嗝半年！50歲男睡不著困擾求醫 驚揭「腎臟萎縮」近3成

60歲以上最需要2類營養素食物 專家建議每日攝取這些分量

相關新聞

清潔劑也難消除！年末大掃除 浴室排水孔臭味超頭疼...專家曝根絕方法

農曆春節將至，家家戶戶都準備好迎接一年一度的大掃除，其中，許多人感到最頭疼的，就是廚房及浴室排水孔無法消散的異味。對此，日本收納、清潔專家伊藤真紀分享了有效處理氣味問題的方法，並表示若要根絕這些氣味的話...

尿液為什麼是黃色的？科學家終於找出答案

為什麼尿液不是呈現白色、咖啡色，而是黃色？這種簡單的日常生理現象長期以來一直無法詳細解釋，直到最近，科學家終於揭開尿液呈黃色背後謎團。

去年合法旅館減非法日租暴增 旅宿業共吞1.4億元罰鍰

國內旅遊住宿愈來愈多元，交通部統計，近10年來整體旅宿業登記家數增96%，房間數增48%，但根據觀光署統計，去年全台合法...

醫療奉獻獎得主韓國乾病逝 病榻上心念澎湖醫院改建

天主教靈醫會修士韓國乾致力於偏鄉、離島醫療服務，木訥的他一生都沒有升為神父布道，但身體力行服務病患，獲厚生基金會醫療奉獻...

今年飼料價格是否平穩？產業說會受到這些原因影響

國內飼料價格大多靠進口，過去幾年受到船運、戰爭、疫情影響，造成進口飼料價格高漲，帶動國內的畜禽產品價格上揚，產業界推估，...

日本草莓農藥違規率高 食藥署：暫停5大製造廠進口

日本草莓屢次在邊境被檢出農藥超標，衛福部食藥署副署長林金富說，自本月12日起至2月11日，將暫停受理5大「違規常客」製造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。