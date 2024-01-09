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醫療奉獻獎得主韓國乾病逝 病榻上心念澎湖醫院改建

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
天主教靈醫會修士韓國乾曾獲醫療奉獻獎，今年1月6日病逝，享壽66歲。圖／天主教靈醫會提供
天主教靈醫會修士韓國乾曾獲醫療奉獻獎，今年1月6日病逝，享壽66歲。圖／天主教靈醫會提供

天主教靈醫會修士韓國乾致力於偏鄉、離島醫療服務，木訥的他一生都沒有升為神父布道，但身體力行服務病患，獲厚生基金會醫療奉獻獎肯定。去年韓不幸罹癌，今年1月6日病逝，享壽66歲。韓國乾病逝前仍心念澎湖的醫院改建進度，盼盡快讓離島長者有更健全的醫療資源。

韓國乾出生於屏東，父母是從大陸遷居台灣的天主教徒。他耳濡目染也立志成為神職人員，由於不善言詞，母親曾打趣問「這麼不會說話怎麼當神父布道呢」，小韓國乾回答，「那就一直當修士好了」，這個諾言，一守就是一輩子。

韓國乾1984年到恆春核電廠服務時，認識了靈醫會神父呂若瑟、修士何義士，深受外籍傳教士遠渡重洋來台灣服務精神的感動，隔年辭別家人，跟隨靈醫會的腳步前往澎湖惠民醫院。1985年的澎湖人力缺乏，韓國乾就從復健師的助手做起，以醫院為家，每天大清早開門迎接病患。

韓國乾協助病患復健，從行動不便的老人到怕痛拒絕的孩童，他都耐心陪伴；也會探訪社區獨居長輩，幫忙洗澡、打掃與餵食。韓更是醫院裡的「救火隊」，院內缺什麼他就學什麼，數十年來考取勞安、鍋爐、廢水、照服員等執照。

義大醫院院長杜元坤形容，「有個修士在打掃廁所，外面記者喊要採訪韓國乾，殊不知這個修士就是韓國乾」。

韓國乾的足跡從澎湖到宜蘭，甚至遠及菲律賓，一直默默為偏鄉醫療付出，2015年獲頒菊島詠善獎，2021年榮獲第31屆醫療奉獻獎。2022年，靈醫會在宜蘭南澳復健站的服務急需人手，便請韓國乾從澎湖再次來到宜蘭，主要負責協助教堂事務。

世事無常，韓國乾2023年下半年被診斷罹癌，病情急轉直下，半年內就已到最後時刻，病榻上仍惦記著澎湖惠民醫院的募款與改建進度。他在澎湖服務了大半輩子，看著年輕人出走、長者比例越來越高，醫療資源捉襟見肘，一直盼望醫院能盡快完成改建。

2024年1月6日深夜，韓國乾在羅東聖母醫院離世，享壽66歲。靈醫會表示，韓國乾雖已蒙主寵召，他曾經的足跡會刻印在走過的每段路與每片土地上，死亡並非逝去，韓已永遠活在於每位病友、家屬與同仁心中。

韓國乾不只在醫院盡心服務，也樂於訪視獨居長輩，替他們清理、餵食。圖／天主教靈醫會提供
韓國乾不只在醫院盡心服務，也樂於訪視獨居長輩，替他們清理、餵食。圖／天主教靈醫會提供
韓國乾一生致力偏鄉離島醫療服務，在澎湖的時間最長，病榻上仍心念澎湖惠民醫院的改建進度。圖／天主教靈醫會提供
韓國乾一生致力偏鄉離島醫療服務，在澎湖的時間最長，病榻上仍心念澎湖惠民醫院的改建進度。圖／天主教靈醫會提供

澎湖 復健

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