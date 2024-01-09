今年飼料價格是否平穩？產業說會受到這些原因影響

國內飼料價格大多靠進口，過去幾年受到船運、戰爭、疫情影響，造成進口飼料價格高漲，帶動國內的畜禽產品價格上揚，產業界推估，目前的採購成本略降，但未來還很難說。

美國穀物協會今天舉行美國玉米收穫品質暨全球穀物供應鏈挑戰研討會，農業部次長杜文珍應邀出席，她表示，把好的品質飼料充分供應、穩定價格提供給農民是重要的，政府減免飼料業者5%營業稅到今年3月。國際間也有很多變數，包括航運、地緣政治、戰爭等等因素，產業的上下游都有困難，大家要共同分攤。

飼料公會理事長韓家寅表示，原料價格略為降下，今年1月1日已經降價0.4元，今年市場應該平穩的。

福壽實業董事長洪堯昆表示，對生意人來說，不可能做賠錢生意，新的一年，不曉得世界變成什麼樣，一下子戰爭爆發、一下子又有其他的事情，但依照今年的農民曆，應該是會乾旱，飼料若要降價，還要看天氣，目前看來也沒有非常好。

洪堯昆說，食品產業是政府最注重，也最關心的，不想影響到民生生活，近年沒有一定的利潤下也要經營，每年都需要民生雞蛋、豬肉、米價格穩定，但若天氣不好，飼料降價農民才能活，但飼料業者也同樣要活下去，飼料業者已盡量吸收了，採購飼料都要買到今年三、四月，甚至要買到今年六月，冒險乘載著替全國民眾備糧的風險，但沒人知道今年六月會發生什麼事情，變數太多。

前養豬協會理事長楊冠章表示，飼料價格是否有降價空間，要看航運狀況，去年上半年因為禽流感嚴重雞大量死亡、豬隻也因為藍耳病等死很多，整體飼料需求量下降，過去10天、8天來一艘船，因為國內飼料需求減少，因此船期拉長，變成15天來一艘船，國內庫存下降，若又遇到巴西塞港，會造成國內飼料庫存急遽下降，價格就會與國際行情脫鉤。

楊冠章表示，飼料原料採購，未來就看會不會航運順暢，台灣飼料都是外購，國產玉米量不足，外購就會被船運限制，船運不僅只是大宗物資而已，還有大陸到美國貨櫃少，回頭櫃也少，過去用回頭櫃的價格採買，現在用正常或櫃價格採買，成本相差三分之一，成本上揚。