投票、春節加溫疫情 催打XBB1.5疫苗

Novavax新冠疫苗8日開打，在大選、春節人潮前提升免疫力！臺大醫院院長吳明賢9日指出，入冬以後新冠病毒、流感病毒持續升溫，「老、弱、病、殘」四大族群應儘快打疫苗。台北市副市長林奕華也表示，民眾接種疫苗後2周才有保護力，未接種的市民應儘速接種，台北市民還有機會獲得1萬元獎金。

疾管署指出，新冠病毒變異快速，目前流行株已與先前疫苗株不同，有必要再加打新型的XBB疫苗，以恢復足夠保護力。莫德納XBB疫苗去年開打，至今累積逾90萬人接種，Novavax新冠XBB疫苗9日也開打，共有46.28萬劑疫苗。

獎金促疫苗打氣

林奕華指出，過去三年疫情期間，民眾都相當注重防疫工作，但隨著新冠疫情逐漸流感化，反而比較忽略接種疫苗的重要性。她說，台北市政府本次也祭出政策催打疫苗，只要在1日到31日期間，打XBB疫苗，不同年齡層都有機會獲得1萬元的幸運獎。

台北市衛生局長陳彥元表示，台北市疫苗打氣不盡理想，考量到春節、大選將至，人員流動率提升，呼籲市民盡快施打，包括台北市13家醫院、58家診所均開設Novavax疫苗的門診。

面對多種呼吸道疾病流行的狀況，他也說，目前也還有流感疫苗供民眾接種；63歲以上的台北市民眾也能打肺炎鏈球菌的疫苗。陳彥元提醒，加上新冠疫苗等三種疫苗可以同時接種，也會有醫療團隊隨時注意副作用的狀況。

老弱病殘提高警覺

吳明賢表示，呼吸道感染加溫，急診處湧入大量病患，從去年開始就有莫德納XBB疫苗可以施打，8日再加上Novavax XBB疫苗，還可以針對最廣為流行的XBB1的病毒株，呼籲民種施打疫苗，不只保護自己，也能保護家人、貢獻社會。

他指出，醫界常常在說「預防勝於治療」，雖然年輕人不覺得疫情嚴重，但新冠肺炎對四族群傷害特別大，包括「老、弱、病、殘」，這些年紀大、有慢性病共病的患者，不僅容易出現後遺症，嚴重時更會威脅生命。

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