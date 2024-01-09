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設定「戒菸日」成功率翻2倍 國健署：最多人選這2節日

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
羅素英指出，父親節和元旦是最多民眾設定為自己戒菸日的節日，一來是給自己設定新年新希望，二來則是為了家人的健康，因此在父親節下定決心戒菸。示意圖／美聯社
羅素英指出，父親節和元旦是最多民眾設定為自己戒菸日的節日，一來是給自己設定新年新希望，二來則是為了家人的健康，因此在父親節下定決心戒菸。示意圖／美聯社

立定新年新希望是許多人迎接新年的方式之一，據衛福部國健署統計，戒菸民眾最常將「父親節、元旦」設為自己的戒菸日。國健署菸害防治組長羅素英表示，許多民眾會也會在兒女或孫子出生時，下定決心戒菸，若有設定戒菸日成功率將提升1.3至2倍，且研究顯示戒菸1年，心血管疾病風險降低50%。

吸菸會影響到所愛之人的健康，因此許多吸菸者會為了家人而選擇戒菸。根據國健署統計，為了家人及同儕而戒菸是國人戒菸原因第2名，佔18.8%；第一名則是因為自己的健康因素而戒菸，佔49.3%；而有四分之一的青少年願意戒菸，也是為了伴侶或家人同儕。

羅素英指出，父親節和元旦是最多民眾設定為自己戒菸日的節日，一來是給自己設定新年新希望，期待來年有更好的生活，二來則是為了家人的健康，因此在父親節下定決心戒菸；其餘像是情人節、聖誕節也是許多人選擇的戒菸日。

戒菸可以不用默默進行，有人陪伴成功率更大。羅素英表示，若戒菸者能夠對外宣布戒菸，讓親朋好友給予支持，同時也能夠避免朋友遞菸的機率，戒菸者自己也要「學著拒絕」，說明自己正在戒菸，並尋求專業協助，才能提高戒菸成功率，失敗了也別氣餒，身邊的親友更應該給予鼓勵。

羅素英說，戒菸好處幾乎是立即的，戒菸第20分鐘開始，血壓及心跳下降恢復正常，停止吸菸2至12周，血液循環及肺功能均會增加，如果戒菸1年，罹患心血管疾病風險降低50%，而持續戒菸達5至10年以上，中風機率及罹癌的風險更加降低。

世界衛生組織（WHO）指出，吸菸導致每年800萬人死亡，另每年有上百萬人因暴露二手菸而死亡。吸菸會導致心血管疾病、癌症、慢性呼吸道疾病、眼部疾病、糖尿病、失智等健康危害，以癌症為例，每吸一口菸，其中至少有70 種的致癌的物質，會伴隨著您吸的每一口菸進入身體。除此之外，吸菸也會導致皮膚老化、口臭及牙齒變黃進而影響個人外觀2。

吸菸不僅危害自己的健康，其所產生的二、三手菸，也在無形中加害身邊的人及環境，如菸熄後殘留在衣物、牆壁、家具、頭髮、皮膚及地毯表面等環境中的污染物，也有可能再度排放至所處環境中，與其他汙染物質結合成新毒物，如亞硝胺等致癌物質，也就是所謂的「三手菸」。

國健署提供戒菸5步驟：

第一步：選定日子、下定決心，清除環境中所有會引起吸菸慾望的物品。

第二步：克服尼古丁依賴，可尋求醫師的協助。

第三步：克服吸菸的依賴，長期吸菸而造成的口慾及手慾，可尋找暫時替代習慣來轉移，如以手持筆替代手拿菸習慣，或咬紅蘿蔔條及咀嚼無糖口香糖來替代。

第四步：一口也不碰，當心情煩躁或壓力大時，務必要抗拒吸菸的誘惑，切勿讓這些原因成為你再次吸菸的理由

第五步：謹記戒菸四招，深：放鬆深呼吸、冷：喝杯冷水、動：運動一下、洗：洗臉或刷牙。

國健署長吳昭軍提醒，戒菸就像「安太歲」一樣，健康又平安，為了自己及家人的健康，龍年許下新願望，戒菸就從設定戒菸日開始；若戒菸路上感到孤獨與困惑，可尋求專業協助，國民健康署提供多元戒菸服務，讓全台近3500家合約醫事機構的醫師及衛教師當您的好夥伴，量身打造戒菸計畫。可撥打免付費戒菸專線（0800-63-63-63），或使用Line通訊軟體（ID：@tsh0800636363）隨時進行戒菸諮詢。

戒菸 家人 國健署

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