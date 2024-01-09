問題少年缺乏輔導 教團盼司法院出面

「除了學校不能帶違禁品，司法院應加強問題少年的輔導機制！」國教行動聯盟理事長王瀚陽9日表示，新北國中割喉案顯示中途少年的管理與輔導機制出問題，司法院應儘速回應社會質疑。台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧呼籲，要擴大少年輔導委員會的功能；中央警政大學行政警察學系教授許福生建議，少事法要增列組織型犯罪。

司法院需有因應作為

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，新北國中發生割頸殺人案，雖然教育部回應很積極，但與少年保護息息相關的司法院卻不動聲色，盼儘速對外說明。另外，國內還有很多觸法、保護管束、參加黑幫與行為偏差的少年仍很多，司法體系應儘速提出對策。

王瀚陽指出，少保官是對曝險少年執行保護管束、社會處遇的專責人員，但未來希望少保官能有社工、心理、輔導或犯罪預防專業者才能勝任輔導工作，並對個案要有更完整評估，後續才能給其他領域專家有更多協助。他也認為，新制少輔會對曝險少年定義太過狹隘，很難及時進入校園進行輔導，應擴大輔導範圍。

應強化少輔會功能

「在矯正學校關愈久，再犯率反而愈高，關三年甚至高達8成！」台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧說，但若能進入社會處遇與輔導團體的話，少年再犯率會下降到40%，盼政府效仿英國，強化少年輔導委員會機制。另外，少輔會也要比照東京警視廳設立少年服務中心，照顧有犯罪風險、霸凌被害小孩，還有求助無門的家長。

國立中正大學犯罪防治學教授林明傑指出，少年犯罪最重要的還是尚未發生時預防，因此要加強道德教育。在少輔會方面，由於警察不會認為少輔會是主要服務，因此很多警局裡面的少輔會形同虛設，要改革少輔會的人員組成，並讓少年保護與調查體系統一由法務部保護司管理，以簡化管理程序。

少年犯罪需嚴懲

中央警政大學行政警察學系教授許福生則說，近10年少年犯罪率增加，且有組織化且事前預謀犯罪的樣態也逐漸增加，首要還是從學校與家長進行輔導與教育。在《少事法》方面，他建議最關鍵的第27條要增加組織犯罪與強制性交，不要只有5年以上的罪（殺人、強盜與擄人勒索）等才移送檢察官。

另外，許福生也建議應在《組織犯罪防制條例》加入科技偵查法制，以因應新興黑幫犯罪，並向日本將「少年犯罪嚴懲化」與「考量被害人觀點」的修法方向當作參考。

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