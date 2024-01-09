國際糖價連漲 台糖：小包裝砂糖凍漲 自有通路更祭出優惠
媒體報導，過年期間零嘴變貴，最近國際糖價連連漲，價格上漲13％已經創下12年來新高，價格走勢似乎未有停下的趨勢。台糖公司今表示，台糖民生用小包裝砂糖不調漲，依舊維持每公斤36元。另外更因應春節，蜜鄰超市同步設置平價商品專區，優惠延長至2月底，全力配合政府穩定物價，以實惠價格供應系列商品，讓民眾盡情採買、安心過年。
台糖指出，除種植本土甘蔗製糖外，公司更進口原料糖精煉，進口來源非單一而且替代性高，遍及中南美洲、亞洲、非洲、大洋洲等，而且會提前至少半年以上招標採購。所以目前製糖原料的供應充足無虞、價格持穩。
台糖表示，小包裝砂糖從2016年起就凍漲至今，零售價依然維持每公斤36元，各大通路供應都正常。另，自有通路「蜜鄰超市」同步設置平價商品專區，包含台糖食用油、有機米、肉製品及外部品牌約500個品項，推出檔期優惠，平均打85折，優惠延至2月底。
台糖強調，為配合政府穩定物價，小包裝砂糖凍漲並設置平價專區，因應農曆年節將近，已全力生產、增加備貨，充分滿足消費者需求，請民眾放心買好物、安心過好年。
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