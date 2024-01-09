國際糖價連漲 台糖：小包裝砂糖凍漲 自有通路更祭出優惠

農曆春節將至，不少民眾會在家中進行大掃除，像是紗窗容易積聚灰塵，若直接用水沖洗容易讓灰塵結塊，導致更難清理，若將紗窗拆下來刷洗，耗時又費力。對此，家事達人陳安祺曝光清潔紗窗方法，只要照3步驟清潔，就能輕鬆將灰塵清理乾淨。

2024-01-09 10:58