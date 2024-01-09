快訊

領先傳統開票！聯合報推機率分配模型 搶先預測2024大選結果

高端疫苗成「反綠」政治提款機 可說是民進黨咎由自取

港大博士生寫論文下海當直播主 秀場3年陷人心欲望漩渦

今各地易雨明後天最冷低溫10度 投票日可見陽光

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
周三至周四未來一周最冷，金門及馬祖、中部以北低溫10至11度，其他地區13至15度。示意圖。本報資料照片
周三至周四未來一周最冷，金門及馬祖、中部以北低溫10至11度，其他地區13至15度。示意圖。本報資料照片

中央氣象署指出，今天受華南雲雨區影響，各地易雨。明天至周四，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，未來一周最冷，金門及馬祖、中部以北低溫10至11度，其他地區13至15度。周六投票日大部分地區可見陽光，僅北部山區、東半部地區有短暫降雨機率，北部及東北部高溫21度，其他地區23至25度。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，華南雲雨區影響，今天是未來一周相對容易降雨一天，白天北部、東半部地區及中部山區，甚至澎湖、金門及馬祖均有局部短暫降雨機率；中部平地、南部山區有零星短暫降雨機率。此外，今天白天，中部以北3000公尺以上山區，若低溫及水氣搭配加乘，有機會下雪。

隨著今晚起，華南雲雨區影響減弱，水氣減少。明天白天雨區縮減，僅北部、東北部有局部短暫雨機率；花東地區零星短暫降雨機率，其他地區可見陽光，迎風面降雨晚上也會減少。

她表示，周三至周四，受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，帶來一波冷空氣，台灣附近風力明顯增強，沿海也會有強陣風。周四雖仍受強烈大陸冷氣團影響，但大部分地區可見陽光，僅東半部地區有零星短暫降雨機率，周五冷氣團減弱。

溫度方面，伍婉華指出，今天白天雲多，北部高溫比昨天下降4度，其他地區下降1至2度。

周三至周四，白天高溫下降，馬祖高溫僅12度，金門、北部、東北部及東部高溫僅16至17度；澎湖、東南部高溫18至19度，中南部高溫也只有22至23度。

周四北部、東北部、金門馬祖、東部地區整天偏寒冷，其他各地夜裡清晨也偏寒冷。周五冷氣團減弱，不過受清晨輻射冷卻效應，同樣有低溫出現，白天則會回溫。

伍婉華提醒，周三晚上至周四清晨、周四晚上至周五清晨，會有低溫出現，預估屆時金門及馬祖、中部以北低溫10至11度，其他地區13至15度，沿海空曠地區及近山區平地還會再低溫。

至於周六投票日，伍婉華說，周末兩天天氣型態變化不大，大部分地區可見陽光，僅東半部地區有局部短暫降雨機率、北部山區零星短暫降雨機率。

她說，預估周六馬祖高溫15度、北部及東北部高溫21度，其他地區23至25度，白天溫度雖涼，但感受大致還算舒適，仍提醒雖冷空氣減弱，留意當日日夜溫差依舊大。

未來一周降雨預報示意圖。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨預報示意圖。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度變化趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度變化趨勢。圖／中央氣象署提供

冷氣團 馬祖 高溫

延伸閱讀

明大陸冷氣團南下先雨後晴 吳德榮：周四周五清晨下探10度以下

今晚起轉雨周三冷氣團報到 「這2日」清晨最冷低溫10度

高鐵選舉疏運已售31.5萬張車票 三大熱銷班次時段出爐

中斷近3年 馬祖與福建黃岐小額貿易航線正式復航

相關新聞

尿液為什麼是黃色的？科學家終於找出答案

為什麼尿液不是呈現白色、咖啡色，而是黃色？這種簡單的日常生理現象長期以來一直無法詳細解釋，直到最近，科學家終於揭開尿液呈黃色背後謎團。

SEE'S 1產品巧克力防腐劑超標 食藥署：退運或銷毀

「See's CANDIE」粉絲注意了！衛福部食藥署今天公布，時思糖果有限公司從美國進口「可可製品-杏仁醬口味」，其中含...

今各地易雨明後天最冷低溫10度 投票日可見陽光

中央氣象署指出，今天受華南雲雨區影響，各地易雨。明天至周四，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，未來一周最冷，金門及馬祖、中...

Novavax開打台大額度全滿 院長籲4族群快施打

今天是新冠Novavax疫苗開打首日，台大醫院院長吳明賢表示，新冠病毒株病患很快，且入冬以後新冠病毒、流感病毒均開始肆虐...

別再用水沖洗紗窗！家事達人曝光清潔3步驟：免拆卸又乾淨

農曆春節將至，不少民眾會在家中進行大掃除，像是紗窗容易積聚灰塵，若直接用水沖洗容易讓灰塵結塊，導致更難清理，若將紗窗拆下來刷洗，耗時又費力。對此，家事達人陳安祺曝光清潔紗窗方法，只要照3步驟清潔，就能輕鬆將灰塵清理乾淨。

蘋果頭戴裝置Vision Pro無預警登場！2月開賣功能一次看 搭配這1樣共11萬

蘋果（Apple）頭戴裝置Vision Pro真的來了！無預警在蘋果官網宣布將於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。