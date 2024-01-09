今各地易雨明後天最冷低溫10度 投票日可見陽光

中央氣象署指出，今天受華南雲雨區影響，各地易雨。明天至周四，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，未來一周最冷，金門及馬祖、中部以北低溫10至11度，其他地區13至15度。周六投票日大部分地區可見陽光，僅北部山區、東半部地區有短暫降雨機率，北部及東北部高溫21度，其他地區23至25度。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，華南雲雨區影響，今天是未來一周相對容易降雨一天，白天北部、東半部地區及中部山區，甚至澎湖、金門及馬祖均有局部短暫降雨機率；中部平地、南部山區有零星短暫降雨機率。此外，今天白天，中部以北3000公尺以上山區，若低溫及水氣搭配加乘，有機會下雪。

隨著今晚起，華南雲雨區影響減弱，水氣減少。明天白天雨區縮減，僅北部、東北部有局部短暫雨機率；花東地區零星短暫降雨機率，其他地區可見陽光，迎風面降雨晚上也會減少。

她表示，周三至周四，受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，帶來一波冷空氣，台灣附近風力明顯增強，沿海也會有強陣風。周四雖仍受強烈大陸冷氣團影響，但大部分地區可見陽光，僅東半部地區有零星短暫降雨機率，周五冷氣團減弱。

溫度方面，伍婉華指出，今天白天雲多，北部高溫比昨天下降4度，其他地區下降1至2度。

周三至周四，白天高溫下降，馬祖高溫僅12度，金門、北部、東北部及東部高溫僅16至17度；澎湖、東南部高溫18至19度，中南部高溫也只有22至23度。

周四北部、東北部、金門馬祖、東部地區整天偏寒冷，其他各地夜裡清晨也偏寒冷。周五冷氣團減弱，不過受清晨輻射冷卻效應，同樣有低溫出現，白天則會回溫。

伍婉華提醒，周三晚上至周四清晨、周四晚上至周五清晨，會有低溫出現，預估屆時金門及馬祖、中部以北低溫10至11度，其他地區13至15度，沿海空曠地區及近山區平地還會再低溫。

至於周六投票日，伍婉華說，周末兩天天氣型態變化不大，大部分地區可見陽光，僅東半部地區有局部短暫降雨機率、北部山區零星短暫降雨機率。