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台鐵東部春節車票開搶 有人卡關有人順利買到 訂票逾31萬張

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵示意圖。聯合報系資料照
台鐵示意圖。聯合報系資料照

春節疏運將屆，台鐵公司今凌晨開放東部幹線對號列車訂票，幾家歡樂幾家愁，有網友馬上訂到，也有人頻頻卡關。台鐵公司回應，第四代票務系統可滿足尖峰時刻每分鐘60萬筆訂票交易，截至今天上午8時，總計完成31萬餘張訂票。

台鐵公司指出，今（9）日零時起，開放東部幹線對號列車（含宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線及跨線）訂票，截至今天上午8時，總計完成31萬餘張訂票。

有民眾指出，系統一開放就進去搶票，想不到非常順利就買到票；也有民眾表示，台鐵App一直轉圈處理中，卡了半天都進不去，買不到票大罵系統也太爛了。

台鐵公司表示，開放2月6日至2月15日春節期間訂票後，包括網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商，開放訂位後第1分鐘完成7萬6588張訂票，前4分鐘完成10萬3116張訂票，前10分鐘完成13萬4828張訂票，截至今日上午8時止，總計完成17萬1273筆、31萬3477張訂票，訂票過程順利。

台鐵公司說，第四代票務系統上線迄今，持續導入智慧配座機制，自動切接座位，優化系統靈活度，滿足尖峰訂票每分鐘60萬筆交易，可充分處理大量訂票需求，發揮系統效益。

台鐵公司提醒，旅客完成訂票後，務必於2日內（含訂票當日）至各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。

台鐵公司說，逾期未取車票，將於1月11日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票可查閱台鐵公司訂票網頁。

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