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別再用水沖洗紗窗！家事達人曝光清潔3步驟：免拆卸又乾淨

聯合新聞網／ 綜合報導
農曆春節將至，不少民眾會在家中進行大掃除，家事達人陳安祺曝光清潔紗窗方法，只要照3步驟清潔，就能輕鬆將灰塵清理乾淨。示意圖。圖片來源／ingimage
農曆春節將至，不少民眾會在家中進行大掃除，家事達人陳安祺曝光清潔紗窗方法，只要照3步驟清潔，就能輕鬆將灰塵清理乾淨。示意圖。圖片來源／ingimage

農曆春節將至，不少民眾會在家中進行大掃除，像是紗窗容易積聚灰塵，若直接用水沖洗容易讓灰塵結塊，導致更難清理，若將紗窗拆下來刷洗，耗時又費力。對此，家事達人陳安祺曝光清潔紗窗方法，只要照3步驟清潔，就能輕鬆將灰塵清理乾淨。

陳安祺在YouTube頻道《健康2.0》指出，清理紗窗時千萬不能用水直接沖，也不建議用濕抹布直接擦，因灰塵碰到水會變成泥巴，變得更難清理。正確做法是先用「吸塵器」將紗窗表面大部分的灰塵吸乾淨，直到紗窗的顏色改變，代表已經清乾淨7成。

陳安祺表示，第二步是使用海綿來回乾擦紗窗，使用海綿的好處是「乾燥摩擦」，海綿會靜電，剛好把灰塵吸住，既不會讓灰塵到處飛、一直打噴嚏，也能有效清除死角的灰塵。確保灰塵完全清理乾淨後，第三步才使用濕抹布擦洗紗窗，陳安祺強調，照這3步驟，不需要拆下紗窗，也能徹底清潔乾淨。

至於窗溝髒汙的清潔方式，陳安祺指出，可先用吸塵器大面積掃過一遍，再使用不需要的牙刷，用打火機過火並折成L型，就能更方便清理窗溝的髒污，最後再用吸塵器清潔，就能變得非常乾淨。

大掃除 紗窗 春節

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