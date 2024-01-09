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高鐵春節車票凌晨開搶…1小時訂票近60萬張 一度卡關民眾哀嚎

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台灣高鐵2024春節疏運於今（9）日凌晨零時開賣，統計開賣一小時內即順利完成58萬9千餘張訂位。高鐵示意圖／聯合報系資料照
台灣高鐵2024春節疏運於今（9）日凌晨零時開賣，統計開賣一小時內即順利完成58萬9千餘張訂位。高鐵示意圖／聯合報系資料照

春節將至，台灣高鐵2024春節疏運於今（9）日凌晨零時開賣，因訂位踴躍，網友紛指系統一度卡關，引發欲搶票民眾哀嚎。不過，高鐵指出，隨後瞬間大量訂位狀況逐漸紓解，統計開賣1小時內，即順利完成58萬9000張訂位，系統運作正常。

高鐵春節車票今零時開賣，不少民眾說系統完全卡住，完全進不去，只好放棄，麻煩其他朋友幫忙；也有民眾因為常買，比較熟悉，12點01秒進到App，一路狂順狂買，一下就搞定。

高鐵指出，開放訂位後4分鐘，即完成7萬4000餘張車票訂位，至12分鐘內完成27萬餘張車票訂位，至22分鐘內完成約43萬1千餘張訂票，至32分鐘有50萬8千餘張完成訂票，隨後瞬間大量訂位狀況即逐漸紓解，統計開賣一小時內即順利完成58萬9千餘張訂位，系統運作一切正常。

台灣高鐵說，今日凌晨開放訂位後，派專人隨時監測售票狀況，各訂票管道維持正常訂位效率。今年春節疏運訂票同時提供旅客網路訂位、超商購票、手機訂票3管道服務，總計最多可容納2萬2千人同時上線。

高鐵

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