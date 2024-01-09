小心！好市多買到「刀片排骨」 女兒舌頭遭刺傷媽媽好心疼

美式知名賣場好市多(Costco)雖然是會員制，但因為份量大又多、售價實惠，非常受到民眾喜愛。日前有一名媽媽上網發文抱怨，她在內湖好市多買的豬肋脇排內有刀片，害10歲女兒舌頭被刺傷，引發其它會員熱議。

有一名媽媽在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，她在內湖好市多買了一份豬肋脇排，日前煮晚餐時將它退冰後，煮了蘿蔔排骨湯，再配上四個家常菜，原以為可以讓小孩享受一下家的味道，卻沒想發生連續兩塊排骨、連續兩片刀片的驚悚事件，讓她無法想像如果家裡有小小孩的家庭，小孩入口這種刀片排骨，會發生什麼憾事？

原PO指出，當時10歲的女兒舀了排骨湯喝，突然大叫「媽媽，排骨有刀片！」女兒拿著排骨，清楚可見一塊金屬刀片硬生生的插在骨頭上，讓原PO震驚到不行！女兒哭訴「刀片很利耶！我舌頭被刺到了」。

當時她還安撫「可能是失誤，難免都會這樣，沒關係！小心一點」，但女兒又舀第二碗湯，吃了第二塊排骨時，再度驚叫「媽媽，又有刀片了啦！」原PO才驚嚇「哇噻！越來越大片，而且連續兩塊排骨都有，也太誇張了吧！」

於是原PO呼籲所有會去好市多消費的朋友們，尤其是有小孩的爸媽，麻煩在烹飪前好好注意家中已經購買的好市多食材，如果家裡沒有好市多的食材，但準備要去補貨的，先不要買生鮮的食材。

照片曝光後，立刻掀起會員們暴動，許多網友對此現象提出譴責「這一定要通報衛生單位，太誇張了」、「這個已經不是換貨退錢就可以了」、「可以提告求償了」、「要是發生在美國，已經發家致富了」、「賠錢囉，這是鋸台的鋸齒，鋸條捨不得換，鈍了之後就可能卡在骨頭上」、「可以提告了啦！在國外不會這麼輕易就算了，畢竟人命關天」。

也有不少網友驚恐表示「他的豬排骨真的好吃，但是有刀片殘留有夠驚嚇」、「刀片很小，感覺很容易吃下肚」、「真的好可怕！這如果小小孩吃到或老人吃到，後果很可怕」、「這看起來太扯了，證據要保留好」、「有夠扯，食品不用過金屬探測器就可以端出來？」、「以後要自備金屬探測器才能吃這個賣場的生鮮」。