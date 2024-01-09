賈新興：明冷空氣逼近寒流 台北接近10度全台最低下探8度

明天有一波冷空氣南下，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，要留意明天至周五清晨的低溫，這波逼近寒流等級，台北接近10度，全台最低下探8度，中南部留意輻射冷卻效應。

賈新興指出，明天冷空氣有接近寒流機率，桃園以北山區、基隆至北海岸、東北角至宜花東有零星短暫雨。 預估最低溫出現於明天深夜至周四（11日）清晨，苗栗沿海空曠區有接近或低於8度的低溫， 預估台北氣象站有接近10度的低溫。

至於11日至14日午後零星山區轉多雲，15日至16日受東北季風影響，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，宜蘭部有局部較大雨勢發生的機率，15日花東亦有零星短暫雨。17日清晨東北角及宜蘭沿海有零星短暫雨，午後花蓮山區有零星短暫雨，18日各地天氣穩定。

賈新興指出，展期資料顯示，1月中旬後半至2月上旬北部及東北部降雨略偏多，1月底溫度有略偏低的機率。但後期預報變動度大、不確定性較高，要留意最新的預報資訊。