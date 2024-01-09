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今全台下雨 明冷氣團南下轉乾冷這兩天晚上清晨恐10度以下

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今華南雲雨區影響各地有短暫雨，北部及山區雨勢較明顯，明天冷氣團南下漸轉乾冷。本報資料照片
今華南雲雨區影響各地有短暫雨，北部及山區雨勢較明顯，明天冷氣團南下漸轉乾冷。本報資料照片

天氣又有變化了，要注意衣物增添、保暖。天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，今天華南雲雨區影響各地有短暫雨，北部及山區降雨機率較高，雨勢較明顯，明天冷氣團南下漸轉乾冷。周三晚到周四清晨、周四晚到周五清晨容易有極端低溫發生，北部市區下探12度，郊區可達10度或以下。

歐宗學指出，明天大陸冷氣團南下，中南部率先轉為多雲到晴，北部、東半部白天雲量仍多並有局部短暫雨，傍晚至入夜降雨陸續停止並轉多雲到晴。天氣轉好但要留意冷氣團南下時可能挾帶境外汙染移入，各地空品轉差。

周四冷氣團持續影響，各地晴到多雲，周五冷氣團減弱水氣仍少，可維持相似天氣型態。

歐宗學指出，夜間可能有明顯輻射冷卻發生，配合冷空氣，這波最冷兩時段為周三晚到周四清晨、周四晚到周五清晨，北部市區下探12度，郊區可達10度或以下，中南部內陸郊區、花東縱谷地區也可能有相似低溫。白天因陽光加熱回溫明顯，比較溫暖，中南部溫差相當大。

歐宗學指出，周末水氣偏少，只有東半部有短暫雨機會，整體天氣穩定，氣溫回升，但早晚比較涼冷，西半部早晚也可能有低雲霧影響能見度。

冷氣團 低溫

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