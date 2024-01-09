健康你我他／少一點貪嗔怨怒 多一點善念感念

聯合報／ 文／老徐（北市中正）
勇於道謝道愛，享受幸福快樂當下。圖／老徐提供
勇於道謝道愛，享受幸福快樂當下。圖／老徐提供

新年來臨，我的祈願，是變成更好的自己，讓幸福指數爆表！年輕時的計畫，大得像海，好高騖遠下，註定會泡湯。年歲日長，才懂得訂目標要實際可行，才是王道。

我要保持彈性，歡喜轉念。少一點貪嗔怨怒，多一點善念感念。勇於道謝道愛，享受幸福快樂當下。凡事只要盡心，不求完美。

住在四樓老公寓，每天上上下下，真的會疲累。既然無法搬到電梯大樓，就當成是訓練四頭肌的好機會。陽光露臉時，到公園快走或騎車；下雨天，就在家整理環境、清掃舊物，或讀書、畫畫、聽音樂，來一場心靈SPA。規律運動、飲食均衡，疫苗打滿，生病了就當是身體在呼喚該休息一下，調養好就可趴趴走。

待人接物要滿懷善念，珍惜身邊發生的美好小事。迎面路人的微笑招呼、進出電梯時有人為你扶門等待，都是那麼窩心體貼。熱情回應別人的同時，也要把善與愛的循環延伸到每一個角落，創造美好的社會風貌。

數月前，家有變故，哀痛逾恆。親友們的陪伴和聆聽，彷彿是一道陽光，撫平了我的傷痛，支撐我重新振作起來。感念在心，現在是時候知恩報德，要更關懷身邊生病、年老或有需要的親友，挺身作他們的後盾。

新年宛如一張白紙，等待我揮灑絢麗的色彩，讓我們笑對每一天，勇敢實現自己的夢想。

電梯 老公

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