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寧願去「這國家」也不願國旅到南部？ 網親吐2因素：不必自找麻煩

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在PTT上發文分享，北部人幾乎很少去南部，不禁疑惑，是不是寧可去日本也不要去南部？圖片來源/ingimage
一名網友在PTT上發文分享，北部人幾乎很少去南部，不禁疑惑，是不是寧可去日本也不要去南部？圖片來源/ingimage

近期國旅的費用已遠遠超過出國的費用了！一名網友在PTT發文分享，北部人幾乎很少去南部，不禁疑惑，是不是寧可去日本也不要去南部？

原PO表示，發現周遭的同事、朋友老家就在北部，不是北漂族的人幾乎很少去南部，周休二日的國內旅遊頂多到台中，而3天的假期只會在北部、東部走走，4天以上的連假都出國，甚至有北部同事已5年多沒去過台中以南的縣市，卻每年去日本2次以上。

貼文一出，許多網友表示認同，「沒錯，最遠只到台中跟東部，其餘都去日本」、「是，現在含嘉義以南不想去」、「我台中人都不去台南高雄屏東了，去年倒是去日本三次」、「去南部比去日本麻煩」、「沒多多少錢，幹嘛不去日本」。

大部分網友考量的因素在於距離與住宿費，「去日本的交通時間跟去南部差不多」、「去沖繩的時間比到墾丁還短吧」、「飛日本的時間跟開車下南部差不多」、「國旅五天的住宿錢比出國還貴」、「看飯店的價格就會覺得去日本好多了」、「台灣飯店一晚抵日本四晚」。

有部分網友認為南部已經跟以前不一樣了，「墾丁已經跟以前不一樣了」、「南部交通素質差，幹嘛自找麻煩」。

PTT 出國旅遊

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